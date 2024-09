"El Dibu" Martínez es suspendido por la FIFA por acciones antideportivas, ¿qué hizo el polémico portero?

El Dibu Martínez ha conseguido algo que todos los hinchas en contra de Argentina han deseado, pues la FIFA ha anunciado que ya existe un castigo para el portero de Argentina, quien si bien es un ídolo de la albiceleste, también es uno de los porteros más odiados en el mundo.

Ciertamente, el portero ha estado en polémica tras polémica desde que en una Copa América se metió con el colombiano exBarcelona, Yerry Mina, pues ahí comenzó la leyenda de Emiliano Martínez, el guardameta amado por unos y odiado por otros, pues es seguro que si tu selección enfrenta a Argentina tendrá que pasar por el portero.

Cabe destacar que es uno de los porteros más polémicos que existen desde Oliver Khan, muchas de las críticas han sido tan grandes en contra del argentino que la misma FIFA cambió las reglas de cómo los porteros deben mantenerse en la línea en los tiros de penal hace unos años.

Ahora, tras los sucesos que dejó el Argentina vs Colombia, así como sus festejos más fuertes y grotescos, cada vez que gana un título con su selección, siendo el más recordado en el pasado Mundial Qatar 2022, donde frente al mundo decidió tomar el su guante de oro y hacer una pose obscena.

Además de las anteriores actuaciones del Dibu Martínez, todo comenzó en el último encuentro de Argentina vs Colombia por las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, pues la albiceleste fue derrotada por el equipo comandado por el resurgimiento de James Rodríguez.

Y es que además de la derrota, el Dibu agredió a un camarógrafo que lo estaba captando, consiguiendo, como es habitual en su carrera, las críticas de los fanáticos, pues el camarógrafo solo estaba haciendo su trabajo e incluso decidió hablar sobre la polémica situación.

“Dan el pitido final y yo como camarógrafo operador de steady siempre voy a buscar reacciones. Simplemente, entro a la cancha, busco reacciones. Veo al Dibu, lo veo saludando con un portero suplente, creo y me acerco a él, de la nada el Dibu me tiró, me dio namibia. Mucha rabia, porque yo estoy trabajando, así como él lo estaba haciendo, él atajando y yo operando mi cámara, ni siquiera estaba jugando futbol con él, pero no le dije nada.”, dijo el camarógrafo en una declaración.