Dallas Cowboys vs Baltimore Ravens: en dónde y a qué hora ver el PARTIDO DECISIVO para la NFL

La semana 3 de la NFL comenzó de manera explosiva con un clásico divisional entre New England Patriots y New York Jets, si bien el partido no salió de la forma que el entrenador en jefe Jerod Mayo esperaba, el encuentro marcó la pauta para lo que los aficionados podrían esperar para esta nueva jornada deportiva.

El impresionante dominio ofensivo y la asfixiante defensa del equipo neoyorkino puede ser un antecedente para lo que será uno de los juegos decisivos para esta National Football League durante esta campaña, el esperado cruce entre Dallas Cowboys y Baltimore Ravens, dos equipos que no se ven mucho las caras debido al calendario de la organización y tienen muchas aspiraciones por parte de sus aficionados.

¿Cómo llegan los Vaqueros de Dallas al partido contra los Cuervos de Baltimore?

Como cada año, el equipo de Jerry Jones comienza la temporada de manera complicada, dándole aspiraciones de éxito a sus aficionados con partido estelar en contra de Cleveland en la semana 1, solo para ser arrollados por New Orleans en un partido cuyo marcador final fue de 19 - 44.

Las cosas contra Baltimore serán decisivas para entender el rumbo que la temporada de Dallas Cowboys seguirá en 2024, siendo la oportunidad de la defensa encabezada por Micah Parsons para probarse en contra de uno de quarterbacks más escurridizos de la NFL.

¿Baltimore y Lamar Jackson romperán la defensa de Dallas Cowboys?

Ravens tiene una oportunidad perfecta para probar de que está hecho el equipo

Por parte de Baltimore, el plan de juego se ve claro, limitar el ataque de Dak Prescott por aire, forzando a unos debilitados vaqueros a correr el balón, aspecto que se muestra como uno de los más débiles en el libro de jugadas del equipo de la estrella solitaria. De igual forma, Lamar Jackson tiene la oportunidad perfecta de romper el pésimo récord con el que comenzó la temporada.

La marca 0 - 2 para los Ravens pesa enormemente, sobre todo al tratarse de un equipo que se veía fuerte para un recorrido largo en postemporada, el partido contra Dallas Cowboys es el momento perfecto para que el equipo agarre fuerza en caso que consigan la victoria contra una escuadra que también tenia expectativas.

Cowboys vs Baltimore: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la NFL?

El clásico choque entre la Conferencia Americana y la Conferencia Nacional por medio de dos de los equipos emblemáticos en Dallas Cowboys y Baltimore Ravens tendrá lugar este domingo 22 de septiembre.

Dallas Cowboys contra Baltimore Ravens se jugará a las 14:25 hrs

El partido se podrá ver el canal de televisión de paga FoxSports

