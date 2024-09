Alejandra Orozco dice adiós a los clavados y Gaby Agúndez continúa su historia

Una está iniciando un nuevo ciclo olímpico y la otra se retiró hace apenas unas semanas. Son Gabriela Agundez y Alejandra Orozco, dos históricas de los clavados mexicanos y medallistas olímpicas.

Abanderada en la justa francesa, Ale Orozco puso fin a su brillante carrera que incluyó dos preseas Olímpicas, pero se quedó con el deseo de una más, al quedar quinta en plataforma sincronizada.

“Sí me hubiera gustado esa tercera medalla, fuimos muy resilientes ante la situación de falta de apoyo, no te miento, sí me hubiera agradado despedirme con con el metal en la mano porque se trabajó mucho por él”, dijo en entrevista con El Heraldo de México.