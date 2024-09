Violencia en Sinaloa ya no sorprende: Marco Verde

“Ya ni nos sorprende” la violencia en Sinaloa, expresó Marco Verde, obtuvo la medalla de Plata de París 2024 en boxeo. Dijo que ante esas situaciones se mantiene firme, pasa tiempo encerrado en su casa y se cuida.

“Es algo que pasa muy común, o sea, vengo yo, le doy un respiro a Sinaloa y pasan dos semanas y vuelve eso otra vez. Al final es algo ya común para nosotros, ya ni nos sorprende al final de cuentas, porque ha pasado muchas veces. Así que ahí estamos. Siempre hemos estado fuertes, firmes y va a pasar al final a lo que he escuchado, le queda tiempo, le queda tiempo de estar encerrado en tu casa, pero es algo que tenemos que soportar para luchar, simplemente luchar y cuidarnos”, añadió.

En entrevista en Palacio Nacional tras la ceremonia en la que el presidente López Obrador entregó estímulos a deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos París 2024, dijo que aún no dices qué hacer con el reconocimiento económico.

“Un estímulo más, un estímulo menos, no pasa nada, al final todo lo que me den es bienvenido por supuesto, es algo que no esperaba, al final no espero que me den y lo que venga después que bueno”, dijo.

Verde dijo que continuará preparándose pero también desea continuar sus estudios, “quiero ir una semana a la universidad, no he ido o una semana, que me dejen ya”.

En la mañanera, Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, informó que tras los hechos violentos registrados en Sinaloa y por el despliegue de las fuerzas federales se han registrado 32 fallecidos, de los cuales 2 son militares y 30 civiles, además de que se ha detenido a 30 presuntos delincuentes.

Detalló que se han desplegado 2 mil 200 elementos federales y hay reforzamiento con equipo especializado, hicimos una reestructuración del despliegue que se tiene de las tropas locales, pero con los refuerzos nos permite seguir trabajando en estas áreas también importantes”.

