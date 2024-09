Fue uno de los mejores defensores del Tri de este siglo y se disculpó por un grosero error en un mundial

Uno de los mejores defensores del Tri de este siglo, Ricardo Osorio, brindó una entrevista en la que recordó lo sucedido en los octavos de final del Mundial de Sudáfrica 2010 en la derrota de México 3-1 ante Argentina.

Ricardo Osorio. Fuente: Archivo

El ex defensor de la Selección Mexicana de fútbol se refirió al error que cometió durante ese recordado partido contra Argentina. Después de 14 años, el ex lateral/central expresó su arrepentimiento por ese incidente y pidió disculpas a los seguidores del Tri.

El error ante Argentina. Fuente: Archivo

LAS PALABRAS DE OSORIO

En una entrevista con el podcast El RePortero, conducido por el también ex futbolista Yosgart Gutiérrez, Osorio, originario de Huajuapan de León, compartió detalles sobre el error que, junto con otros factores, facilitó el segundo gol de Argentina y llevó a la eliminación de México en el torneo. Ricardo Osorio comentó: “Quise controlar el balón, pero pegó en los tachones y se desvió. Hice el movimiento y el balón salió hacia el lado equivocado. Eso fue lo que pasó. Higuaín llegó y anotó. Ahora me parece gracioso, pero en ese momento lo pasé muy mal”.

Añadió que esa jugada generó tensiones en el vestuario mexicano. “Cuando llegué al vestidor, varios me hablaron fuerte. Les dije: ‘Muchachos, cuántas veces he cometido errores, cuántas veces no he hecho bien esta jugada…’ Lloré mucho, no sabía si volvería a jugar en otra Copa del Mundo”. Osorio, ahora de 44 años, también expresó: “Perdón, México, perdónenme. No es fácil de asimilar”. Reconoció que le costó volver a México debido a las críticas que recibió de los aficionados tras ese error.

OSORIO CON LA CAMISETA DEL TRI

Ricardo Osorio fue convocado a la Selección Mexicana por primera vez en 2004. Inicialmente, se desempeñó principalmente como lateral derecho, aunque su versatilidad le permitió adaptarse a otras posiciones defensivas cuando fue necesario.

Además del Mundial 2010, Ricardo Osorio también participó en otras competiciones internacionales con la selección. Fue convocado para diversas ediciones de la Copa de Oro de la CONCACAF y en eliminatorias mundialistas. Su presencia en la selección fue constante durante varios años, y su estilo de juego fue clave en la defensa durante su tiempo en el equipo nacional.

Después del Mundial de 2010, la participación de Osorio en la selección comenzó a disminuir. Su carrera internacional llegó a su fin tras una serie de partidos en 2010 y 2011, y fue sustituido por nuevas generaciones de futbolistas.

