Japón y el indiscutido campeonato, entre los planes de Canelo Álvarez

Saúl "Canelo" Álvarez alcanzó la victoria número 62 de su carrera, el sábado en Las Vegas, luego de vencer por amplia decisión unánime al contendiente puertorriqueño Edgar Berlanga, en un duelo por las coronas del Consejo Mundial de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo y Asociación Mundial de Boxeo.

Sin embargo, los planes no se detienen, pues ya apunta a recuperar el campeonato indiscutido y de paso comenzar a abrir camino rumbo a Japón, un lugar en donde sueña presentarse. "Me voy muy satisfecho con lo que hice. Hice lo que tenía que hacer y la disfruté. Siento que fue una buena pelea para los fans", dijo el monarca.

Y aunque las críticas no se hicieron esperar, pues no pudo finiquitar a Berlanga en el tercer round, insistió en estar satisfecho de mantener la racha de victorias: "Todo el mundo que está en el éxito pasa por este tipo de situaciones (del exceso de críticas) y pues si viene de la mano, hay que acoplarnos. Esperemos que sí (cuando me retire me den más crédito) y si no, mis números ahí van a estar.

Esos no los pueden quitar", abundó. Para Canelo y su equipo, el siguiente paso está en recuperar la corona mundial de la Federación Internacional de Boxeo, que perdió sobre un escritorio, y así seguir con su estatus de peleador indiscutido.

El organismo estadounidense tiene programada la pelea por el cinturón vacante entre el cubano William Scull y Vladimir Shishkin el 19 de octubre en Alemania, por lo que el ganador técnicamente aseguraría una pelea ante el mexicano. Aunque hay ofertas del Ministro de Entretenimiento de Arabia Saudita, Turki Alalshik, para enfrentar a Terence Crawford, Canelo aseguró que preferiría ir a Japón, una sede de boxeo con la que sueña desde que veía pelear al excampeón Óscar Larios.

"Es un sueño, siempre me he querido presentar ahí y esperemos que se dé. Si no, no pasa nada. Solo viajaría si la cantidad de dinero es la adecuada, si no me quedo aquí, en mi segunda casa", finalizó.

Sigue leyendo:

Berlanga le agradece al Canelo por la pelea tras la derrota: "tú cambiaste mi vida"

Canelo vs Berlanga: ¿Fuerza Regida censuró su canción en la presentación del boxeador en Las Vegas?