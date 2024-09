Pumas respalda a Gustavo Lema previo a su partido con Necaxa

Pumas perdió la brújula del triunfo desde hace dos partidos, pero la pausa por Fecha FIFA ayudó al equipo a corregir errores, colectivos e individuales, y buscar volver a los buenos resultados cuando visiten al Necaxa, con la confianza de los jugadores en el trabajo del entrenador Gustavo Lema.

“El respaldo es el mismo de siempre (hacia el técnico). Nosotros tenemos la misma responsabilidad que él, porque nosotros somos los que salimos a la cancha y tenemos que demostrar y salir a ganar. Desde que llegué el objetivo siempre ha sido salir campeón, no me tiembla el pulso en decirlo”, dijo Ignacio Pusseto en conferencia de prensa.

Después de tres derrotas al hilo, contando la Leagues Cup, el club de la UNAM afronta un duelo complicado ante dos equipos que le pisan los talones en la tabla: los Rayos, este fin de semana, y Puebla, el martes, en duelo de fecha doble en Ciudad Universitaria. “De la derrota se pueden sacar cosas positivas. Hubo cosas que se hicieron bien y otras mal, y las hablamos esta semana, tenemos que ser autocríticos y que el error sirva de aprendizaje.

El resto del mes luce complicado para los felinos, pues el domingo 22 enfrentan en el Olímpico a Tijuana, uno de los punteros del torneo, y cierran de visita al América en el Clásico Capitalino, aunque Pusseto aseguró que no ven tan a futuro y están concentrados en los Rayos. “ Todavía no tenemos la cabeza en eso porque lo más importante hoy es el partido con Necaxa, luego el Puebla. No vemos tanto a quien viene después”, agregó el argentino.

“Me preocuparía si no generáramos oportunidades de gol”, aceptó Pusseto ante el presente auriazul, y se mostró consciente de la exigencia de la afición: “La presión es grande porque representamos a una de las instituciones más importantes del país y que el objetivo de Pumas es salir campeón. La seguidilla de partidos va a ser clave porque va a representar mucho nuestro futuro”, finalizó.

El equipo del Pedregal entrenó con la presencia del presidente, Raúl González, y con Jorge Ruvalcaba incorporado al trabajo después de su participación con la Selección Mexicana Sub-23. Se espera que hoy regresen César Huerta, Guillermo Martínez y Piero Quispe, para reintegrarse el jueves a la práctica habitual.

¿Cuándo juega Pumas contra Necaxa en la Jornada 7 del Apertura 2024?

Los Pumas de la UNAM visitan a los Rayos del Necaxa el viernes 13 de septiembre, en duelo que se disputa en el Estadio Victoria, en Aguascalientes.

¿Dónde y a qué hora ver Necaxa vs. Pumas en vivo?

El encuentro entre Necaxa y Pumas se disputa en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y puede verse a través de ViX Premium.

