Edu Vargas es criticado por anotar un gol a un portero lesionado: VIDEO

Edu Vargas, con pasado en la Liga MX con los Tigres, ha vuelto a ser criticado por hacer un gol ante un portero lesionado, y es que no es la primera vez que el delantero chileno se olvida del “Fair Play” por lo que las redes sociales están tendiendo por no ser justo con sus contrincantes.

Fue durante las eliminatorias de la CONMEBOL rumbo al Mundial del 2026 que el legendario máximo anotador de Chile se dispuso a ignorar que su compañero de profesión se había lesionado y decidió aun así quitarle el balón y marcara un gol con la portería abierta lo que la ha ganado detractores en todo el mundo.

Y es que en el partido frente a Bolivia de la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial de 2026, Edu Vargas hizo recordar lo sucedido en 2019 con el Veracruz, cuando mientras militaba para Tigres decidió marcar un gol a un equipo que no estaba jugando, pues, se les debían pagos y estaban protestando.

Ahora el delantero chileno lo ha vuelto a hacer y en una peor circunstancia, pues le significó vergüenza a su equipo cuando su compañero boliviano estaba tirado en el suelo sufriendo de una lesión en su tobillo.

¿Qué hizo Edu Vargas contra Bolivia?

Fue durante el minuto 39 que el portero boliviano Carlos Lampe se tiró al suelo por una lesión en su tobillo, por lo que Edu Vargas aprovechó el momento y le arrebató el balón de sus pies para marcar frente al arco que el boliviano había dejado solo.

Y aunque no significó de mucho, porque Chile terminó perdiendo 2-1 es cierto que demostró que no tiene empatía por sus compañeros, pues claramente el portero boliviano se dolió mucho por lo que decidió tirarse al suelo, nunca espero que Edu Vargas no le importara y decidiera marcar.

Edu Vargas le marcó un gol a un portero lesionado/Créditos:@javierehdz

Fue después de su gol que todo el equipo boliviano decidió encarar a Edu Vargas e incluso hubo un amague de pelea entre los jugadores del terreno de juego, así Carlos Lampe salió de cambio y se confirmó el gol de Edu Vargas.

Cabe destacar que no solo se lesionó el portero boliviano, sino que sufrió una rotura del tendón de Aquiles de su pierna derecha, por lo que no fue una simulación de Carlos Lampe y el técnico de Bolivia se quejó de lo sucedido,