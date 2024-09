El futbolista mexicano que paso de jugar en el Manchester City a vender pescado tras la muerte de su padre

Este jugador mexicano nació en San Luis Potosí, cuenta con pasaporte sudamericano, pero con nacionalidad mexicana tuvo sus inicios en Uruguay, con el Danubio, no pudo hacer su debut en la liga profesional de ese país, pero su talento desde temprana edad le dio para que a los 16 años pudiera emigrar con el balón en la maleta rumbo al Olympiakos de Grecia.

Donde quizá tuvo sus mejores momentos, pues en siete temporadas, abarcando del 2000 al 2007, marcó 38 goles y 5 asistencias en 135 partidos, donde además pudo conseguir 7 títulos de liga y dos de copa.

Un problema económico del Olympiakos de Grecia hizo que el delantero tuviera que ser vendido al Shakhtar Donetsk de Ucrania, lamentablemente solo disputó 8 partidos con un gol, para ser prestado al Manchester City, donde jugaría 6 partidos sin anotaciones.

Pero gracias al Olympiakos y su buen rendimiento, el mexicano pudo llegar a los ojos del delantero estrella de la historia de México, ya que Hugo Sánchez sería el valiente que peleó por sus servicios con la selección de Uruguay y Grecia, así el delantero pudo asistir a la selección nacional después de lo conseguido en 2006 con Lavolpe en Alemania.

Fue la Copa América de 2007 donde pudimos tener el mejor nivel de Nery Castillo, quien con goles se ganó el cariño de la afición mexicana, pues, marcó como una estrella goles a Brasil y Paraguay.

Sin embargo, tras sus malas actuaciones y polémicas se cayó del pedestal que los mexicanos le habían puesto, ya que tras un encontronazo con un periodista mexicano, quien lo cuestionó y recibió una de las respuestas más criticadas del futbolista.

"Yo respeto (a la prensa), pero cuando me preguntas de fútbol, creo que nosotros sabemos más que tú… ustedes están contentos cuando la selección no va bien, la diferencia es que yo estoy en Europa y ustedes no", dijo Nery Castillo.