"Canelo" Álvarez vs Edgar Berlanga: ¿Quién es favorito para ganar la pelea en Las Vegas?

El campeón mexicano Saúl Canelo Álvarez está acostumbrado a tener de su lado los números cada vez que sube al ring y para este fin de semana, no es la excepción. Las apuestas están totalmente volcadas a su favor.

Este sábado, con la T-Mobile Arena como escenario, Canelo se medirá al invicto boricua Edgar Berlanga en un duelo por las coronas de las 168 libras que avalan el Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo y los números lo favorecen con un -2000.

Sigue leyendo:

Martes 13, ¿qué dice el corrido que Luis R. Conríquez le hizo Saúl 'Canelo' Álvarez? | LETRA

Canelo Enfrenta a Berlanga en Las Vegas Foto: Presser

Así puedes ganar hasta 2 mil dólares apostando al Canelo

Según los números de BET MGM, para poder ganar 100 dólares, un aficionado tendría que apostar 2 mil billetes verdes para lograrlo, mientras que la chica está con Berlanga, quien con 100 dólares paga 750.

Canelo tiene una historia siendo favorito en las apuestas y hay que remontarse hasta 2017 para recordar la última vez que no estuvo encabezando.

Justamente un 16 de septiembre, pero de hace siete años, Canelo estaba listo para encarar, por primera ocasión, al campeón kazajo Gennady Golovkin y las primeras apuestas marcaron a GGG con un -150 y al peleador tapatío con +130. Esa noche, un empate dividido fue el resultado.

A partir de ese momento, Canelo ha dominado de principio a fin los momios de los apostadores y se ha mantenido como el favorito en 13 contiendas consecutivas, incluida la derrota que sufrió ante el ruso Dmitry Bivol en 2022, en lo que fue su intento de volver a subir a los pesos semicompletos.

Las apuestas aún pueden moverse, conforme se acerca el fin de semana.

Foto: Presser

Hoy Canelo volverá a ver a Berlanga en la última conferencia de prensa, la última parada amistosa, antes de la ceremonia de pesaje que se tiene contemplada para el viernes en la Toshiba Plaza de Las Vegas.

Berlanga baja las revoluciones, muestra respeto por Canelo Álvarez

La última conferencia de prensa entre el multicampeón mexicano Saúl Álvarez y su retador, el puertorriqueño Edgar Berlanga, fue mucho más tranquila de lo proyectado.

Las paradas promocionales en Nueva York y Los Ángeles fueron antecedentes que pronosticaban lo peor, pero un Berlanga en calma, expresó su admiración y con respeto insistió que está listo para ir hasta las últimas consecuencias y conseguir ese nocaut que podría cambiar su vida.

Berlanga promete noquear al mexicano Foto: Especial

"Así debería de ser, no hay necesidad de estar gritando, ni faltarnos al respeto, no es necesario. No es mi estilo", respondió Canelo Álvarez, al Heraldo Media Group, al terminar la última conferencia de prensa, la última cita amistosa que tendrá con su rival en turno, antes de que ambos tengan que subir a la báscula.

El único momento en que la temperatura subió fue durante el cara a cara, cuando Canelo y Berlanga sostuvieron un duelo de miradas que no se terminó, a pesar de la insistencia de Tom Brown, el titular de TGB Promotions. Al centro del escenario, sin parpadear, ambos se mantuvieron fijos durante más de tres minutos, esperando a ver quién claudicaba.

Berlanga y su equipo reconocieron que esta pelea es de gran importancia para su futuro, pues es la oportunidad perfecta de regresar a Puerto Rico a las grandes ligas. Ahora que desde el retiro de Miguel Cotto los boricuas no tienen una cara fuerte.

"Para mí México significa mucho, pues ahí fue donde debuté e hice dos peleas más y ahora enfrentar al peleador más grande, que es de ahí, es superimportante, muy grande. Y será mi oportunidad de dar una gran declaración", explicó el Berlanga, quien marcha invicto en el terreno profesional.

Hoy por la tarde, las actividades del día siguen con el entrenamiento público de los peleadores que conforman el resto del cartel, entre quienes destacan el monarca cuando Erislandy Lara, así como los excampeones Danny García, Rolly Romero, Stephen Fulton y Caleb Plant.

DRV