¿Quién es Lin Yu Ting, la boxeadora de Taiwán, que participa en París?

Lin Yu Ting es una boxeadora taiwanés que ha despuntado en los últimos años en el boxeo mundial. Sus dos medallas en los Campeonatos Mundiales de Boxeo Femenino en el 2018 y 2019 la colocaron como una de las favoritas para llevarse presea en los Juegos Olímpicos de París 2024. Lo que no contaba era que se iba a desatar una polémica en su contra por ser una mujer trans. Mejor vamos a conocer más sobre su carrera.

La taiwanés pudo participar en París 2024 gracias a un permiso especial que fue otorgado por el Comité Olímpico, institución que se ha desmarcado de lo que había estipulado la Asociación Internacional de Boxeo. Se tiene que mencionar que Lin Yu Ting no pudo disputar el último Mundial de boxeo debido a que no pasó las pruebas de elegibidad de género y por ende, que no le dieran permiso de ir a los JJOO. Esto no le importó al COI que dio el permiso especial.

Lin Yu Ting llegó a los JJOO por un permiso especial del COI (IG: boxing_ting)

Lin Yu Ting, la boxeadora taiwanés que causa polémica en París 2024

Lin nació en la ciudad de Nuevo Taipei el 13 de diciembre de 1995 y se desempeña como boxeadora de peso pluma. Con su 1.75 y -57 kg. Sin esperarlo, la joven de 28 años está acaparando todas las miradas en los Juegos Olímpicos, pero no por sus buenas actuaciones ()todavía no participa), sino porque una mandataria italiana considera que están dejando que un hombre busque medalla peleando contra mujeres en París 2024.

Yu Ting tiene un total de 24 peleas, donde tiene un récord de 19-5, ninguna de sus victorias ha sido por KO. Si bien es cierto que comenzó a despuntar en el boxeo internacional en el 2018 al conseguir el oro en el Campeonato Mundial de Boxeo Femenino AIBA, para el 2023 no pasó las pruebas de género y tuvo que entregar su medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Boxeo Femenino de la Asociación Internacional de Boxeo.

Lin tiene una serie de medallas en competencias internacionales (IG: boxing_ting)

Las medallas que ha ganado a nivel amateur

Campeonato asiático: oro en Ho Chi Minh en el 2017 (peso gallo)

Juegos Asiáticos: bronce en Yakarta-Palembang en 2018 (peso mosca)

Campeonato mundial: oro en Nueva Delhi en 2018 (peso gallo)

Campeonato asiático: oro en Bangkok 2019 (peso pluma)

Campeonato mundial: bronce en lan-Ude en el 2019 (peso pluma)

Juegos asiáticos: oro en Hangzhou en el 2022 (peso pluma)

Campeonato mundial: oro en Estambul 2022 (peso pluma)

Campeonato mundial: descalificada en Nueva Delhi 2023 (peso pluma)

Su participación en París 2024

La peleadora asiática comenzará su participación en los Juegos Olímpicos este 2 de agosto cuando se enfrente a Sitora Turdibekova de Uzbekistán. La contienda está programada para disputarse a las 7:30 (hora de México). La pelea será correspondiente a los octavos de final de la categoría de los 57kg.