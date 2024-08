Ana Paula Vázquez habla de su eliminación en los Juegos Olímpicos, “me voy con un sabor agridulce”

Ana Paula Vázquez quedó eliminada de estos Juegos Olímpicos de París 2024, pues tras llevar al quinto set a la alemana Charline Schwarz, terminó cayendo, por lo que se acabó su participación en esta justa olímpica, pues se quedó corta en la competencia individual de tiro con arco.

A pesar de ganar una medalla de bronce con el equipo de tiro con arco en equipo, la mexicana ha hablado de su agridulce eliminación de estos Juegos Olímpicos, pues si bien se aplaude su gran victoria por la medalla de bronce, también es cierto que se esperaba más de ella individualmente.

Sigue leyendo:

¿Cuándo compiten Osmar Olvera y Juan Celaya en la final de clavados de los Juegos Olímpicos?

¿Qué es hiperandrogenismo? El padecimiento de la boxeadora de Juegos Olímpicos Imane Khelif

Ana Paula Vázquez tiró un 10 y luego un 9 para buscar la victoria en contra de la alemana Charline Swartz; sin embargo, la teutona respondió con un 10, 9 y 9 empatando a la mexicana. Para el último set, la alemana ganó por 29-28 sobre Ana Paula Vázquez, dejándola eliminada.

Tras ya vivir sus segundos Juegos Olímpicos, la mexicana decidió a hablar en entrevista para la CONADE, sobre su desempeño en París 2024, destacando que lo hizo mejor, pero que sin lugar a dudas pudo haber sacado un mejor resultado, donde también destacó mucho la mentalidad.

“Agridulce, la verdad siento que lo hice bien, lo hice mejor que Tokio, estaba mucho más fuerte que en Tokio. Iba a pasar lo mismo que pasó en Tokio y no lo permití. Entonces me siento bien, me siento feliz con mi resultado. Yo sé que fue mi primer match, pero es que en Juegos Olímpicos el primero ya es difícil y eso es un hecho”, dijo Ana Paula Vázquez.