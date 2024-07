Alexa Moreno revela que compitió lesionada en París 2024: "rezaré para estar en la final"

La actividad de este 28 de julio comenzó con un sabor agridulce para la legión mexicana. Las gimnastas salían a la Arena Barcy para poner en juego las aspiraciones de medalla. Después de ver la actuación de las tres atletas, el resultado dejó más dudas que sonrisas. Alexa Moreno, una de las favoritas del mundo entero, sufrió una aparatosa caída que la podría dejar fuera de la final del All Around. Ahora, después de ver su actuación, la joven de 29 años confirmó que está lesionada.

Si bien es cierto que no se vio la mejor versión de Alexa, la gente no se percató de que la nacida en Mexicali tenía una lesión que no le permitió estar al 100 en su participación este 28 de julio. Este detalle hizo que no pudiera mostrar su 100 por ciento en París y con esto el poder quedar fuera de la final después de su participación a la 1:30 de la mañana (hora de México). Al terminar su participación, la de Mexicali confirmó que tiene problemas en una rodilla.

Alexa Moreno se presentó con una lesión en la rodilla (AFP)

Alexa Moreno participó en París con una lesión

Después de verla realizar las cuatro pruebas del All Around que terminaron con una aparatosa caída en la viga. Ahora, con su lugar en duda para la final, la tres veces olímpica mexicana confirmó que tiene una lesión de rodilla que no le permitió dejar su mejor versión en los JJOO. Eso sí, la esperanza de una final más es la última que muere.

De acuerdo con declaraciones recabadas por ESPN, la joven de 29 años contó después de su participación que tiene una lesión en el cartílago de la rodilla derecha. Uno de los problema fue que la fisio que la acompañó durante este proceso no viajó con ella para los Juegos Olímpicos. A pesar de esto pudo sobre llevar la lesión y competir este domingo.

Moreno no contó con su fisio para esta competencia (AFP)

"Estoy lesionada. Lo que pasas es que la fisioterapeuta que estuvo conmigo todo el trayecto no estuvo dentro de los que trajeron; fue una persona que no me conoce realmente y no sabe como vendarme (...) Tener una lesión me pegó mucho en los entrenamientos, porque fue algo que tuve que cuidar todos estos meses", expresó.

Alexa dejó claro que todavía tiene que volver a operarse la rodilla, por lo que las caídas le dan mucho más miedo, ya que cuando no lo hace perfecto sabe que viene el dolor en la rodilla. A pesar de todo esto, Moreno tiene claro que la esperanza está puesta en poder avanzar a la final y lograr pelear por una medalla en París 2024. Se tiene que recordar que en Tokio quedó en cuarto lugar después de una gran actuación.