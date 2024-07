Ibai Llanos hace pregunta a Mbappé en su presentación y es discriminado por los otros periodistas

Ibai Llanos sigue demostrando ser uno de los mejores creadores de contenido en el mundo, tan solo por detrás de monstruos gigantes como lo es Mr. Beast, ahora tras un fin de semana caótico, por llevar la Velada del Año 4 a todo el mundo, ahora también la hizo de periodista.

Y es que gracias a su convocatoria, no es mentira que es uno de los creadores más importantes de habla hispana, por lo que fue invitado a la conferencia de prensa del Real Madrid, donde tendría la oportunidad de preguntarle lo que sea a Kylian Mbappé en su presentación como nuevo jugador del Real Madrid.

Sin embargo, a pesar de ser muy querido por la comunidad hispanohablante, muchos de los periodistas no les agrado mucho que fuera invitado a la conferencia de prensa, por lo que así como en la presentación de Lionel Messi con el Paris Saint Germain hace algunos años, el creador de contenido volvió a ser discriminado.

Pues aseguró en su stream que él tenía asegurada una pregunta, pues había sido invitado para hacerla: sin embargo, muchos medios se molestaron por lo sucedido, así que le quitaron la pregunta asegurada, pues en España la comunidad periodística y los creadores de contenido no se llevan muy bien.

A pesar de lo ocurrido, el creador de contenido hizo la pregunta que estaba preparada, al nuevo delantero del Real Madrid, que lo tomó por sorpresa, pues, al no ser periodista, no busca un tema en específico para el futbolista, así que decidió hacerle una como si se tratara de uno de sus streams.

Al ser una pregunta tranquila, el jugador sonrió y decidió responder de manera tranquila, ya que estos jugadores siempre están preparados para las peores preguntas o al menos las más difíciles porque son figuras públicas y en este caso Mbappé bien de una dura polémica con su antiguo club.

“Los franceses que siempre me dicen: ‘Ven a Madrid, ven a Madrid, que es muy bueno, el mejor del mundo’. También Vini, que me mandaba muchos mensajes porque lo conozco, me dice:Ven a Madrid, vamos a jugar juntos arriba’. No necesitaba a los jugadores para saber que el Madrid es el mejor club del mundo” contestó Mbappé.