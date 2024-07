¿Y Jaime Lozano?, Javier Aguirre aclara si será el nuevo DT de la Selección Nacional | VIDEO

Tras quedar eliminado en la primera ronda de la Copa América, la selección de México sumó un nuevo fracaso que podría desencadenar nuevos cambios desde el banquillo hasta en su dirigencia, tal y como ocurrió luego del fiasco del Mundial de Qatar. Desde hace unos días había sonado el nombre de Javier Aguirre para tomar el mando, pero el reconocido técnico ya salió a hablar al respecto.

En Estados Unidos, el conjunto mexicano apenas pudo sacar una victoria ante Jamaica en el debut y padeció con su inoperancia ofensiva. El equipo de Jaime Lozano anotó un gol en tres partidos y la eliminación quedó sentenciada al igualar 0-0 con Ecuador. Se trata del tercer hundimiento en primera ronda en las últimas cuatro Copas América para México, y el cuarto fracaso consecutivo en competencias internacionales. Además de la pasada Copa del Mundo, donde el equipo quedó fuera en primera ronda de un Mundial por primera vez desde Argentina 1978, los mexicanos no han podido ganar las últimas dos Ligas de Naciones, claramente superados por Estados Unidos.

Ya estuvo al frente de la selección. Foto: @Raul_Orvananos / X.

Te puede interesar:

Más allá de las cifras: otra cara del futbol en México

Chaco Giménez, papá de Santi Giménez, no se guardó nada y se le fue con todo a Jimmy Lozano después de caer contra Venezuela

¿Javier Aguirre es el nuevo DT de la selección nacional?

Como se esperaba tras la eliminación, el director de selecciones nacionales Duilio Davino dijo que apoya la continuidad de Jaime Lozano en el banquillo mexicano. Pero esa decisión no le corresponde a él. En México, los dueños de los 18 equipos de primera división son los que toman esas decisiones. En la agenda original no está planeado discutir la continuidad, aunque en redes sociales comenzó a decirse que Javier Aguirre podría ser el nuevo comandante del equipo y Lozano su auxiliar.

“Donde sea, menos en el puesto de Jimmy… No me interesa ser técnico de la Selección Nacional… tiene técnico y hay que apoyarlo. Es nuestro entrenador para el mundial, es el mejor que está, hay que ayudarle entre todos. Claro que hay tropiezos y fracasos, pero no podemos estar cada 8 meses tendiéndole la cama”, comentó Aguirre en una entrevista para Caliente TV, con lo que quedaron derrumbados los rumores.

¿Cómo ha sido el rendimiento de Jaime Lozano?

Desde que asumió el cargo, Lozano ha perdido siete de 21 partidos y sólo uno de esos fue con la ausencia de los cinco jugadores experimentados que dejó fuera para el torneo continental. “Han sido un poco injustos los resultados con Jaime Lozano porque se viene trabajando de buena manera, mejorando defensivamente y el ataque partido a partido”, dijo César Montes recientemente.

No ha sido el mejor proceso. Foto: AP.

El argentino Gerardo Martino, quien dirigió a los mexicanos en el proceso anterior, perdió su octavo encuentro más de tres años después de asumir el cargo, en su encuentro 55 al frente. La efectividad del actual entrenador es de 53.7 por ciento, la más baja para un seleccionador desde el sueco Sven Goran Eriksson, quien fue cesado en 2009 luego de un año en puesto con un 48.72.

Con información de AP