David Benavidez está dispuesto a donar su bolsa si consigue la pelea con el Canelo Álvarez

David Benavidez llevó al siguiente nivel sus pretensiones de enfrentarse al multicampeón mexicano Saúl Álvarez, al punto de hacerlo interesante para todos.

A pesar de no haber sido elegido para enfrentarse a Canelo este 4 de mayo en Las Vegas -y que fuera el tijuanense Jaime Munguía quien obtendrá la oportunidad - no desilusionó del todo a Benavidez, quien ahora recurrió a Turki Al-Sheikh, el ministro Autoridad General de Entretenimiento por Real decreto del reino de Arabia Saudita, para que lo ayude a cumplir su sueño.

David Benavidez restringiría su peso para pelear contra el "Canelo" Foto: Especial

Busca al "Canelo" para pelear con él

En un mensaje en su IG, el mexicoestadounidense escribió un largo mensaje pidiendo que ayudara a hacer la pelea que todos los fanáticos esperan y de paso le hizo un ofrecimiento muy interesante.

"No peleo por dinero, peleo por el legado y la grandeza. Si no le gano a Canelo me gustaría donar toda mi bolsa a cualquier asociación en beneficio de niños que usted desee. Pero si le gano a Canelo, de igual forma, donaré una gran cantidad de esa bolsa para beneficio de niños con hambre en el mundo. Soy un campeón del pueblo y seguiré luchando contra los mejores. Yo mantengo mis palabras", escribió el peleador, quien espera una oportunidad desde hace cuatro años.

Saúl recientemente explicó que, aunque la presión es grande, Benavidez no tiene mucho que ofrecer como beneficio en una virtual pelea, más que un peso mucho más grande que el suyo la misma noche de la pelea, por las diferencias físicas entre ambos. Para poder facilitar las cosas, El Monstruo y su equipo revelaron que estarían dispuestos a aceptar una cláusula de rehidratación si fuera necesario, para igualar las condiciones.

El Canelo no ha aceptado pelear con Benavidez Foto: Especial

El invicto ha recurrido a todo lo posible por disputar esos títulos y recobrar la calidad de campeón que perdió en 2020 al haber fallado la ceremonia de pesaje.

El historial de David Benavidez ha presentado grandes polémicas hasta ahora, pues en un periodo de seis años, perdió en dos ocasiones la corona del Consejo Mundial de Boxeo, primero por positivo a cocaína y luego por fallar con el límite de su división. Aun así, ha señalado que ahora es un peleador más maduro y busca recobrar la diadema.

Hasta ahora, Benavidez tiene un récord de 28-0 con 24 nocauts.

DRV