Alan Mozo manda mensaje de ánimo a los fans de Chivas desde el hospital

Alan Mozo fue considerado uno de los mejores laterales derecho del Apertura 2024. A lo largo de las 17 jornadas y de el juego de Play-In, el canterano universitario mostró garra, talento y ganas de luchar por un lugar en la Selección Mexicana. Lo que pocos sabían es que estaba luchando contra fuertes dolores que no le permitían dejar su 100 por ciento dentro del terreno de juego. Ahora, días después de la eliminación de Chivas del Apertura 2024, el lateral derecho confirmó que se sometió a una cirugía.

A través de redes sociales el seleccionado azteca compartió una fotografía donde se muestra bien, inclusive con el dedo levantado en señal de que sus fans no tienen nada de qué preocuparse, esto debido a que se encuentra en una cama de hospital. Dicha postal venía acompañada de un mensaje donde deja ver que llevaba varios meses con mucho dolor, pero que se esperó a terminar el torneo para operarse y poder estar al 100 de cara al Clausura 2025.

"Después de meses de no poder entrenar ni jugar sin dolor, llegó el momento de aprovechar los días libres para la operación. Desde ya empieza la recuperación para seguir dejando todo por Chivas", se puede leer en la historia que compartió en Instagram Alan Mozo.

Ahora, el defensor mexicano deberá seguir las indicaciones médicas y posteriormente de los fisio del club para que pueda estar de vuelta en buena forma física y no tenga problemas post la operación. Se tiene que recordar que Alan fue uno de los indispensables en el XI inicial del Apertura 2024, pero con la llegada del nuevo técnico tendrá que pelear por un puesto en la alineación titular.

Mozo se muestra bien tras la operación (IG: alan_mozo)

¿Cuándo inicial el Torneo Clausura 2025?

Alan Mozo tiene hasta el 10 de enero para recuperarse, ya que este día comenzará la jornada 1 del Torneo Clausura 2025. En otras palabras, tiene poco más de un mes para estar al 100, recuperar la forma física y adaptarse a la nueva forma de jugar que buscará implementar Óscar García en el 'Rebaño Sagrado'.

Por ahora queda esperar a que Chivas presente a sus refuerzos, Óscar García se presente en Verde Valle para comenzar con todos los preparativos del torneo y por último, pero no menos importante, que Mozo se recupere y vuelva a entrenar con el resto del equipo para preparar el primer cotejo de la próxima temporada. Se tiene que recordar que todavía no se revela el calendario, por lo que no se sabe cómo serán los juegos de la fecha 1.

