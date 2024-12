"La confianza de Valdez hará muy difícil bajarlo de su poderío": Vaquero Navarrete

El campeón mundial mexicano Emanuel Navarrete está seguro de que ante Óscar Valdez podrá dar la "pelea épica que todos quieren ver".

Este fin de semana en Phoenix, Arizona, a 16 meses de la primera contienda, El Vaquero otorgará la revancha al sonorense por la corona mundial superpluma de la Organización Mundial de Boxeo y promete que terminará antes del campanazo final.

El mexiquense viene de atravesar una racha complicada, pues en sus últimas tres salidas tuvo un triunfo, un empate y una derrota; sin embargo, aseguró que eso no va a influir en lo que se verá de él cuando ponga en riesgo la corona.

"He entrenado muy agresivo con la mira puesta en el nocaut. Siento que mi estilo es bien difícil, no es que de una pelea a otra tengan mi estilo tan analizado. No creo que tenga sparrings que tiren golpes así de feotes como yo. Y vengo enfocado porque quiero llevarlo a su límite y ahí, noquearlo", amenazó.