Pachuca o León no podrían ir juntos al Mundial de Clubes, ¿se alista el América?

Pacuca y León, dos de los equipos más importantes de la Liga MX podrian no asistir al Mundial de Clubes del 2025, pues una cláusula en el reglamento de la FIFA provocaría que uno de los dos clubes dejen su lugar en la competición a otro club de la Liga MX o la MLS.

Y es que según el reglamento de la FIFA, que compartió Carlos Ponce de León y David Medrano en sus cuentas de X, antes Twitter, se puede leer que la participación de ambos equipos estaria en peligro, debido a que hay una parte del reglamento que menciona que para garantizar la integridad de la competición los clubes que irán deben cumplir con ciertos criterios de participación.

Y es que todo se complica porque ambos equipos están en una peligrosa posición, pues este reglamento está impidiendo la participación de ambos debido a la multipropiedad pues según información de Rubén Rodríguez ambas directivas recibieron el reglamento tan solo hace 15 días.

Lo que supondría un grave problema para ambos equipos, por que tendrían que resolver a arreglar el tema de la propiedad, pues o eligen mandar a un solo equipo de los dos participantes o vender a alguno de los dos antes del inicio del Mundial de Clubes en 2025 para no fallar en el reglamento.

¿Qué equipo iria en lugar del Pachuca o León?

Hasta el momento ningún club ha mencionado nada sobre esta noticia pues ambos equipos no estarían interesados en afectar a ambos equipos, por lo que la única solución en lugar de que no vaya algún club, sería la venta de una de las instituciones antes del 2025 lo que lo haría en tiempo record.

Cabe destacar que aunque diversas celebridades como el presidente de La Liga está en busca de que se cancele el evento, aún está programado para jugarse el próximo 15 de junio al 13 de julio del 2025 en los Estados Unidos, con hasta 32 equipos de todas las ligas del mundo.

En cuanto a un reemplazo la cosa está complicada, pues aunque de momento no se sabe si es que se esperarán a que se venda a uno de los dos clubes, no hay un indicio de que ya haya un reemplazo, de momento se habla del Club América quien no solo ha estado en el ranking de clubes de la CONCACAF, sino que también se podría que el Columbus Crew sea el elegido, ya que fue el subcampeón de la edición en la que llegó el Pachuca, mientras que estos son los clasificados de momento:

Rayados: Campeón de la edición 2021

Seattle Sounders: Campeón de la edición 2022

Club León: Campeón de la edición 2023

Pachuca:Campeón de la edición 2024

Así esta la competencia de momento/Créditos: @Now_deportes

¿Qué dice el reglamento de Mundial de Clubes de la FIFA 2025?

El reglamento del Mundial de Clubes menciona algo muy importante en su articulo 10, lo que sería el impedimento real de la participación de ambos clubes al mismo tiempo y todo en pro de que sea una competencia justa y no haya conflicto de intereses durante el esperado certamen del 2025.

Ningún club participante en la competición podrá, de manera directa o indirecta: a) Poseer valores o acciones de ningún otro club participante en la competición, o comerciar por ellos. b) Ser un miembro de otro club participante en la competición. c) Estar implicado de ningún modo en la gestión, administración y resultados de cualquier otro club participante en la competición. d) Tener cualquier tipo de poder en la gestión, administración y resultados de cualquier otro club participante en la competición.

Esto dice el reglamento/Créditos:FIFA

