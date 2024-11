Los juegos que no te puedes perder de la Champions League HOY, 26 de noviembre

Las 'Noches Mágicas' están de vuelta esta semana para que los amantes del futbol puedan disfrutar de la jornada 5 de la Champions League. Para todos aquellos que no se quieran perder un solo instante de este los mejores partidos de la actividad de este 26 de noviembre, les vamos a dejar cuáles son los mejores encuentros que están programados para este martes.

El Barcelona, el Manchester City, el Atlético de Madrid, el PSG y muchos otros de los grandes clubes de Europa están listos para comenzar a llenar de emociones todos los estadios del viejo continente y las casa del mundo entero con buen futbol y muchos goles. Mejor vamos a revelar los encuentros que no se pueden perder en este martes.

Se tiene que recordar que con el cambio de formato en la Champions League, todos los partidos son importantes, ya que avanzan los que queden mejor posicionados en la tabla general. A pesar de tener este detalle y que todos los clubes tienen que buscar los tres puntos en cada encuentro, algunos juegos llaman más que otros, por lo que es momento de presentar los mejores partidos para este martes, 26 de noviembre.

Los juegos de la Champions que no te puedes perder este 26 de noviembre

La actividad de la jornada 5 de la Champions League comenzará con dos clubes importantes, ya que el Milán y el Atlético de Madrid tendrán que visitar a sus respectivos rivales previo a la actividad de las 14:00 horas. Por otro lado, el Bayern vs PSG es el juego que se llevarán las miradas en este martes, pero mejor vamos a conocer cuáles son los juegos que no se pueden perder en este 26 de noviembre.

Slovan Brastislava vs Milán a las 11:45

Sparta Praha vs Atlético de Madrid a las 11:45

Manchester City vs Feyenoord a las 14:00

Barcelona vs Stade Brestois a las 14:00

Bayern vs PSG a las 14:00

Inter vs RB Leipzig a las 14:00

Young Boys vs Atalanta a las 14:00

Leverkusen vs RB Salzburg a las 14:00

Sporting Lisboa vs Arsenal a las 14:00

Los partidos de este 26 de noviembre (X: championsleague)

Como se mencionó, el partido que más llama la atención es el juego entre el Bayern vs PSG, pero la gente no se debe perder el encuentro con el Sporting de Lisboa vs Arsenal, ya que el conjunto de Portugal marcha segundo de la general. El encuentro entre Manchester City y Feyeenord también es un juego que podría sacar chispas.

Se tiene que recordar que el miércoles continuará con la actividad de la Champions League, por lo que todavía quedan partidos importantes de la jornada 5 que se encargarán de robarse las miradas de todos los amantes de las 'Noches Mágicas'. El partido más importante del miércoles es el encuentro entre Liverpool y el Real Madrid.

