La leyenda del futbol que se peleó con un aficionado: "Me hubiera encantado patearlo más fuerte"

El futbol internacional siempre ha tenido un montón de matices respecto a los aficionados y como se vive la intensidad del balón en un Estadio, pues muchos aficionados se comportan de manera muy pasiva así como otros deciden transformarse y encarar a los futbolistas de manera agresiva.

Este es el caso de una leyenda del futbol que pasó de ser una de las figura más grandes del futbol inglés y de la selección francesa que fue muy criticado por sus acciones, pues el delantero y mediocampista era uno de los jugadores más rudos sobre el campo a quien debes de temerle si o si.

Eric Cantona es considerado uno de los jugadores más talentosos y carismáticos en la historia del futbol, un hombre que dejó una huella imborrable tanto en el campo como fuera de él, nació un 24 de mayo de 1966 en Marsella, Francia, Cantona comenzó su carrera profesional en el fútbol francés, jugando para diversos equipos antes de alcanzar fama internacional.

Aunque inciso en la hoy conocida Ligue 1 su paso por el Olympique de Marsella en 1988 donde empezó a mostrar destellos de su inmenso talento y es que apesar de su éxito, su comportamiento rebelde y su actitud desafiante generaron problemas con los entrenadores y directivos, lo que le llevó a ser transferido varias veces a lo largo de los años.

En 1992, Cantona dio un paso importante en su carrera al unirse al Leeds United de la Premier League inglesa, donde, bajo la dirección de Howard Wilkinson, ganó el campeonato de liga; sin embargo, fue en 1992 cuando su vida futbolística dio un giro trascendental cuando se trasladó al Manchester United, equipo con el que alcanzaría la fama mundial.

Bajo la dirección de Sir Alex Ferguson, Cantona se convirtió en una pieza fundamental del éxito de los Red Devils. Desde su llegada, su presencia en el campo y su personalidad tan característica hicieron que los aficionados se encariñaran rápidamente con él. Cantona lideró al Manchester United a una serie de títulos, incluidos cuatro campeonatos de liga consecutivos (1995, 1996, 1997, 1999).

También fue esencial en la construcción de la dinastía que dominó el fútbol inglés durante la década de los 90, pues su habilidad para marcar goles, su visión de juego y su capacidad para inspirar a sus compañeros lo convirtieron en un ícono de Old Trafford. Cantona también ganó la FA Cup en 1996 y fue nombrado Jugador del Año en la PFA en 1994.

Sin embargo, la carrera de Cantona también estuvo marcada por su temperamento explosivo y algunos incidentes fuera del campo siendo el más famoso de ellos cuando el 25 de enero de 1995, durante un partido de la Premier League entre el Manchester United y el Crystal Palace en Selhurst Park.

Cantona fue expulsado por una falta sobre un jugador rival y, mientras se dirigía al vestuario, un aficionado del Crystal Palace, Matthew Simmons, comenzó a provocarlo desde las gradas ahi en un arrebato de furia, Cantona reaccionó de manera desmedida: saltó la barrera de seguridad y lanzó una patada voladora a Simmons, golpeándolo en el pecho.

El incidente fue capturado por las cámaras de televisión y se convirtió en un momento icónico en la historia del fútbol, como resultado, Cantona fue suspendido durante nueve meses por la FA (Asociación de Fútbol de Inglaterra) y multado con £20,000 y también fue excluido de la selección nacional de Francia, perdiéndose el Mundial de 1998, que su país terminaría ganando.

A pesar de la gravedad del incidente, Cantona regresó al Manchester United en octubre de 1995, después de cumplir su suspensión, y continuó siendo una pieza clave en el equipo, pues su capacidad para marcar goles decisivos y su liderazgo en el campo ayudaron al United a ganar más títulos, incluidos la Premier League y la FA Cup.

"No me arrepiento de lo que hice. Me siento culpable porque no ganamos la Liga pero si me arrepiento de una cosa... me hubiera encantado haberlo pateado aún más fuerte", dijo Cantona en su libro de 2021