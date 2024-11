Rafael Nadal se retira oficialmente del tenis tras ser eliminado de la Copa Davis al caer en contra Países Bajos

Rafael Nadal dice oficialmente adiós a su carrera como tenista profesional, luego de que junto a España, cayeron eliminados frente a Países Bajos en la Copa Davis 2024, pues Botic Van de Zandschulp y Wesley Koolhof los eliminaron para clasificarse a las semifinales del campeonato.

Y es que el español estaba buscando llegar a la gran final para poder cerrar el anuncio del español que dio hace algunos días, pues aunque ya sabíamos que Rafael Nadal se retiraba todavía quedaba verlo competir junto a su compatriota español Carlos Alcaraz en el presente torneo.

Cabe destacar que al principio Nadal llegó a su compromiso de solitarios en contra de Van De Zandshulp cayendo por un doble 6-4 por lo que se ponía en dudas el equipo de España seguiría en el torneo, pues de no ganar su compatriota Carlos Alcaraz ese seria su ultimo partido como profesional.

Sin embargo las esperanzas recayeron en Carlos Alcaraz, quién es la nueva joya del tenis español, la joven promesa no decepcionó y consiguió el triunfo para que Nadal pudiera enfrentarlos en dobles, por lo que aún había esperanza para que se consiguiera el pase a las semifinales.

Todo se vendría abajo cuando al volver a la pista Carlos Alcaraz y Rafael Nadal perderán frente los neerlandeses por parciales de 7-6(4) y 7-6(3) lo que los dejaría fuera de la semifinal y dejando en la oscuridad al Español que no solo perdió su primer partido de la Copa Davis sino que además se despidió de su carrera profesional.

Fue así que en las cámaras vimos como el español sufrió la eliminación y dijo adiós al tenis de manera profesional, el mismo día que su rival y ahora amigo Rafael Nadal le mandara uno de los mensaje más emotivos para despedirse de él y que al finalizar el partido Rafa Nadal nos dejó con un emotivo mensaje.

“He intentado ser buena persona, espero que así lo hayáis percibido. Me voy con la tranquilidad de sentir que he dejado un legado. No sólo deportivo, sino personal…”, agregó Rafa Nadal.