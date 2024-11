La emotiva carta de Roger Federar a Rafa Nadal previo a comenzar su gira del adiós

La rivalidad entre Roger Federer y Rafael Nadal fue una de las más entretenidas y respetuosas que se han presentado en los últimos años en el tenis, pero también el deporte mundial. Ahora, después de confirmarse el inicio de la gira del adiós, el suizo no podía dejar pasar la oportunidad de expresarle todo lo que significó para él haber competido contra el español durante tantos años en la élite del ATP Tour. Federer aprovechó sus redes sociales para compartir una emotiva carta.

Rafa está cada vez más cerca de comenzar su gira del adiós, es decir, su último torneo como profesional, pero antes de que se presente en la Copa Davis, el suizo le mandó una carta a través de redes sociales expresando lo mucho que significó para él en su carrera como tenista profesional y los grandes momentos que vivieron juntos dentro de la cancha de tenis y en esa pelea por el número 1 del mundo.

"Mientras te preparas para graduarte del tenis, tengo algunas cosas que compartir antes de que me emocione. (...) Comencemos con lo obvio: me ganaste... mucho. Más de lo que logré vencerte. Me desafiaste de una manera que nadie más podría hacerlo. En tierra batida, me sentía como si estuviera en tu jardín y me hiciste trabajar más duro de lo que jamás pensé que podría hacer para mantenerme firme", se puede leer en el inicio de la carta de Roger a Nadal.

Federer continúa con los elogios para el de Manacor, donde dejó claro que le hizo rediseñar su forma de jugar, inclusive le hizo cambiar el tamaño de su raqueta para buscar alguna ventaja, pero lo mejor de todo es que cada detalle de la rivalidad entre el suizo y Rafa hicieron que Roger disfrutara de cada instante y del juego en general.

Federer le mostró su apoyo previo a comenzar la gira del adiós (AFP)

Roger Federer no se olvidó de la familia y equipo de Nadal

El suizo quiso hacer un apartado especial para felicitar a su familia y todo su equipo, ya que son pieza fundamental del éxito de Rafael Nadal. Antes de terminar, Roger dejó claro que es un buen amigo y que siempre está animándolo y lo hará siempre, sin importar que ya esté retirado.

"Por ahora, solo quiero felicitar a su familia y a su equipo, quienes desempeñaron un papel fundamental en su éxito. Y quiero que sepas que tu viejo amigo siempre te está animando y lo hará con la misma fuerza por todo lo que hagas a continuación. Te deseo lo mejor siempre, tu fan, Roger", se lee al final de la carta.

¿Cuándo juega Rafa Nadal el primer partido de la gira del adiós?

Nadal comenzará la gira del adiós en la Copa Davies este mismo martes, 19 de noviembre en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de Málaga. El partido será contra los Países Bajos y está programado para comenzar en punto de las 10:00, hora de la Ciudad de México.

Para todos los que estén interesados en disfrutar de los últimos partidos del de Manacor, deberán tener contratado el paquete de deportes de Sky, ya que serán los encargados de transmitir toda la emoción de la Copa Davis en México. En caso de no contar estos canales, siempre se puede revisar la mejor información de la actividad de Nadal a través de las plataformas de El Heraldo de México.

Sigue leyendo:

Leyenda del beisbol perdió toda su fortuna por un mal negocio que lo mandó a la bancarrota

De ser considerado el mejor tenista de todos los tiempos, a caer a este puesto en el ranking ATP a los 37 años