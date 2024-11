Faitelson y José Ramón Fernández también piden castigo para Javier Aguirre por provocar a Honduras

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) sancionó a la Federación Hondureña de Futbol por "no garantizar las condiciones de seguridad necesarias en el estadio", en donde el Director Técnico de México, Javier Aguirre, resultó lesionado en la cabeza. Sin embargo, los comentaristas deportivos, David Faitelson y José Ramón Fernández pidieron que el entrenador de la Selección Nacional también sea castigado.

El pasado viernes 15 de noviembre, la Selección Mexicana de Futbol jugó el primer partido de la Nations League frente al conjunto de Honduras en San Pedro Sula, en donde los catrachos ganaron 2 - 0. Sin embargo, al final del partido la afición hondureña lanzó diversos objetos hacia la banca mexicana, uno de los cuales impactó en la cabeza de Javier Aguirre, lo que le provocó una abertura.

Javier Aguirre, descalabrado en el México vs Honduras

Como parte del castigo que Concacaf le impuso a Honduras, la selección de ese país centroamericano tendrá que jugar a puerta cerrada, además de pagar una multa económica y una advertencia de sanciones más severas, en caso de que se repitan incidentes similares.

"Mi opinión es que el pasado ahí lo dejo, siempre miro hacia adelante, llevo 48 años haciendo lo mismo, nunca veo para atrás, mañana centro mi energía en el partido, es lo único que hago… Lo de Concacaf no lo sabía, no sabía que hay un expediente, pero qué le vamos a hacer, no pasa nada, aquí estoy, todo mundo me conoce, saben cómo soy, si abrieron expediente, enhorabuena", dijo Javier Aguirre por la sanción a Honduras.

Sin embargo, en México hay quienes no sólo piden una sanción en contra de Honduras, debido a que, consideran, que el Director Técnico nacional provocó a los catrachos al realizar señas obscenas. En este caso se encuentran los comentaristas deportivos, David Faitelson y José Ramón Fernández.

Faitelson pidió a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) que dé la cara. "Y hablando de dar la cara, no he visto a nadie de la FMF pronunciarse por el comportamiento de Javier Aguirre. ¿Están de acuerdo, Juan Carlos Rodríguez e Ivar Sisniega que el entrenador de nuestra selección, un legendario y experimentado personaje de 65 años, se comporte de esa forma? ¿O es que Aguirre puede hacer lo que se le dé la gana?", aseveró.

Por su parte, José Ramón Fernández exhortó a la Concacaf a que también se le abra un expediente a Aguirre. "Otro expediente abierto por la Concacaf , es para investigar a Javier Aguirre por insultar “con el dedo medio vulgar” a la afición hondureña y provocarla", dijo el periodista de ESPN sobre el México vs Honduras.

