México vs Honduras: a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido de Vuelta de los Cuartos de Final

Honduras llega a territorio azteca con una ventaja de dos goles sobre la Selección Mexicana, por lo que deben manejar el partido en el Estado de México para poder avanzar a las Semifinales de la CONCACAF Nations League. Ahora, previo a escuchar el silbatazo inicial, es momento de revelar el horario y la por donde se podrá disfrutar del encuentro de Vuelta de los Cuartos de Final de la CONCACAF Nations League. Se tiene que recordar que el partido se disputará en el estadio Nemecio Diez.

Después del descalabro en San Pedro Sula, Javier Aguirre debe plantear el partido de vuelta con una ofensiva que saque chispas desde el inicio del partido en la casa de los Diablos del Toluca. Eso sí, siempre cuidando el cero en la portería, ya que un gol podría complicar por completo el pase a la siguiente ronda.

El partido de Vuelta de los Cuartos de Final de la CONCACAF Nations League está programado para disputarse este mismo 19 de noviembre en el Estadio Nemesio Diez. El partido de este martes puede ser uno de las mayores catástrofes en la historia de la Selección Mexicana, en caso de no ganar por dos o más goles.

¿A qué hora es el partido entre México y Honduras en el Nemesio Diez?

Para todos los que quieran disfrutar de toda la actividad del partido de Vuelta de los Cuartos de Final de la CONCACAF Nations League deben tener en cuenta que el silbatazo inicial está programado para que empiece a las 20:30, hora de la Ciudad de México. El cotejo se realizará en el Estadio Nemesio Diez, en el Estado de México.

Un punto importante de este partido será el resultado, ya que México tiene que mantener la portería a cero, ya que un gol haría que México tenga que meter cuatro para avanzar a la siguiente ronda de la CONCACAF Nations League. Otro de los factores importantes del partido tienen que ver con la altura, ya que el estadio de los Diablos del Toluca se encuentran a una altitud de 2 mil 600 metros sobre el nivel del mar, un factor que podría afectarle a los catrachos en su visita a tierras aztecas.

México tiene que mantener el cero en la portería (X: miseleccionmx)

¿Dónde ver EN VIVO el partido entre México y Honduras?

Para todos aquellos que quieran disfrutar de toda la actividad en el Nemesio Diez y todavía no saben por donde se va a transmitir el cotejo en el que Javier Aguirre se juega el pase a las Semifinales de la CONCACAF Nations League. Para todos los que no encontraron un boleto para el partido de vuelta o no quieren viajar al Estado de México, les dejamos los canales donde se transmitirá el encuentro de Vuelta de los Cuartos de Final.

Para todos aquellos que quieran ver verlo en televisión abierta está la posibilidad de sintonizar el Canal 5 o el Canal 7, mientras que los que quieran verlo por televisión de paga existe la posibilidad de verlo a través de TUDN. También se pasará por streaming, donde la gente lo podrá disfrutar a través de la señal de VIX Premium. En caso de no tener una pantalla cerca, podrán revisar la mejor información a través de El Heraldo de México.

