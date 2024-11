La Liguilla al momento: Estos son los clasificados a Cuartos de Final y Play-In previo a terminar la jornada 17

El torneo Apertura 2024 está llegando a su fin, en su fase regular, por lo que todos los aficionados del balompié mexicano ya están a la espera de poder conocer a todos los invitados a la Liguilla. A pesar de quedan tres juegos por disputarse de la jornada 17. Ahora, previo a que se realice la jornada dominical, es momento de revisar cómo va la Fiesta Grande, quienes ya recibieron sus entradas y qué puede ocurrir en los juegos que quedan por disputarse este 10 de noviembre.

Monterrey, Atlas, Necaxa, León, Tijuana y Puebla son los clubes que todavía no disputan el partido de la jornada 17, por lo que todavía hay en juego algunos puestos de Liguilla para la tarde de este domingo. Se tiene que mencionar que sólo hay un lugar que todavía no está confirmado para el Play-In, el resto sería para reordenar, o no, los puestos de la parte alta de la tabla general previo a poner fin a la temporada regular.

Los clasificados a los Cuartos de Final

Los primeros seis puestos de la tabla general serán los que tendrán el pase directo a los Cuartos de Final. Previo a terminar la jornada dominical, todavía se estará disputando el último boleto para la ronda de los mejores ocho clubes. Monterrey y Tijuana será los clubes encargados de pelear por el sexto puesto dentro de la tabla general.

Cruz Azul se consagró como líder del Apertura 2024 (X: LigaBBVAMX)

Monterrey juega con León en la Sultana del Norte, por lo que el cuadro rayado tiene en sus manos la posibilidad quedarse con el pase VIP a los Cuartos de Final. El partido en el 'Gigante e Acero' está preparado para comenzar en punto de las 19:05. El otro contendiente por el sexto puesto es el Tijuana, club que se enfrentará a Puebla con la misión de ganar y esperar que el Monterrey pierda sí o sí para quedarse con el sexto puesto. En caso de no darse

En caso de que Monterrey gane por una diferencia de 2 goles o más, estaría superando a Pumas en posición en la tabla, es decir, se quedaría con el cuarto lugar de la general y aseguraría su pase directo a los Cuartos de Final, sin importar lo que ocurra en Tijuana. En caso de ganar o empatar estaría evitando el Play-In, pero se quedaría en la sexta posición, es decir, se enfrentaría a Tigres en Cuartos de Final.

Cómo está el Play-In previo a terminar la jornada 17

El Play-In previo a comenzar la jornada dominical América, Tijuana, Chivas y Atlas están colocados en la tabla general entre los puestos 7 y 10, por lo que es momento de hacer cuentas. El último puesto de Liguilla lo disputarán Atlas y León, por lo que es importante revisar los resultados que se necesitan.

Atlas debe ganarle a Necaxa para evitar problemas en la clasificación, pero en caso de un empate también estarían asegurando su lugar en el Play-In. Por su parte, León estaría enfrentándose a Monterrey con la misión de ganar sí o sí para soñar con la posibilidad de entrar a la Liguilla.

