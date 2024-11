Andrés Guardado se retira: esta sería la verdadera razón de su adiós a las canchas, ¿es culpa del Mundial de Clubes?

Andrés Guardado conmovió a México diciendo adiós a las canchas, luego de celebrar poco más de dos torneos con el equipo esmeralda del Club León y de tener su respectivo homenaje en el Estadio Akron de Guadalajara ahora habría salido un tema impactante que ha circulado en redes sociales.

Y es que a horas de que el mexicano confirmara su salida del León y del futbol, comenzaron los rumores de que esto confirma lo que ha sido tema en tendencia en los últimos días, pues recordemos que el Club León y el Pachuca están peleando asistir juntos al próximo Mundial de Clubes.

Pues el reglamento de la competencia menciona que es imposible que dos equipos que sean del mismo dueño, como es el caso de Grupo Pachuca que posee a los dos equipos, asistan a la competición que se verá en el mes de junio y julio del 2025, por lo que el anuncio de Guardado habría mostrado al decisión que tanto estábamos esperando.

Pues al no poder estar ambos se habla de que el Grupo Pachuca tendría que vender a alguno de los dos o en su caso dejar que la FIFA decida cuál de los dos ya no irá al Mundial de Clubes, siendo este reemplazado tal vez por el Club América, que es el bicampeón de la Liga MX.

¿El León faltaria al Mundial de Clubes?

El retiro de Andrés Guardado sorprendió a todos, pues a pesar de que León la tiene difícil para clasificar, por el partido de Atlas que está adelante por tres puntos en la tabla clasificatoria, todavía le quedaba el mundialito del próximo año, pero el mexicano habría desistido.

Y no por no querer jugarlo, sino que el mediocampista ya sabía que el Club Léon sería el equipo que no iría al próximo certamen, lo que lo orillo a anunciar su retiro prematuramente con un posible evento tan grande como lo es el Mundial de Clubes que tendrá a los mejores 32 equipos del mundo.

Además de que el “Principito” mencionó que el partido en contra de Monterrey este domingo 11 de noviembre, será su último partido con el Club León, pues no es seguro que el conjunto esmeralda sea el que escoja Grupo Pachuca para ir en lugar de su hermano mayor, los Tuzos.

Luego de que al “Principito” no se le cumpliera regresar a jugar con el Atlas, el mediocampista decidió colgar los botines luego de dos torneos con el Club León, en un momento en el que su regreso coincide con el de Javier Hernandez, por parte de las Chivas, quien se ha visto mal tras no poder jugar en los últimos meses.

Hasta el momento ni la FIFA o Grupo Pachuca ha hecho saber quiénes serán los que vayan al mundial de Clubes, pero se sigue especulando que el Club América será el elegido para representar a la Liga MX en lugar de alguno de los equipos antes mencionados.

