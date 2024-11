New York Jets vence 21-13 a los Houston Texas en el Thursday Night Football de la semana 9 de la NFL

La actividad de NFL continúa en este Thursday Night Football con especial de Halloween, por lo que en el emparrillado se celebraba un nuevo Jets vs Texans un partido que nos prometía un alto nivel d ejuego, ya que los Jets son de momento el peor equipo de la AFC Este.

Puesto que tienen una racha de cinco partidos perdidos de manera consecutiva, teniendo solo victorias en contra de Titans y Patriots al inicio de la campaña, por las semanas 2 y 3 respectivamente, por lo que necesitan una victoria urgente o serán la decepción del campeonato.

Mientras que los texans llegaban dominando la clasificación de la AFC Sur, llegando de la victoria en contra de los Colts; sin embargo, su derrota apretada en contra de los Green Bay Packers es lo que les da una oportunidad a unos Jets que a pesar de tener a Aaron Rodgers, no concretan.

Y es que no solo son los resultados, ya que los Texans traen consigo un hospital andante, con lesiones como Steffon Diggs y Nico Collins, en el área de receptores, están descartados para este encuentro, aunque también su argumento más fuerte es Will Anderson que a la defensiva se puede presionar a un Aaron Rodgers que no está viviendo sus mejores campañas.

New York Jets vence a los Houston Texas en el Thursday Night Football

En un primer cuarto aburrido tras los errores de CJ Stroud tuvimos que esperar hasta el segundo cuarto del emparrillado cuando Corley había conseguido su primer Touchdown; sin embargo, este se revisó para que los referís decidieron que el jugador soltó el balón antes de poder cruzar la zona de anotación.

En el mismo cuarto de juego, Mixon consiguió su sexta anotación por tierra en lo que va de la temporada y abre el marcador para poner a los Texas adelante, lo que pone a soñar con una victoria para poder conseguir dominar AFC Sur, nos sería hasta los últimos segundos del segundo cuarto que fallarían un gol de campo para mejorar su ventaja.

Comenzando el tercer cuarto, Wilson es alcanzado por un pase de Rogers, que lo pone en zona de anotación a una sola mano para poner a los Jets en igualdad de condiciones, en un tercer cuarto marcado por el error de CJ Stroud que los ha hecho volver a yardas del primer down.

En el tercer cuarto se dio una de las jugadas más importantes del partido, pues después de un error grosero de Aaron Rodgers tras ser capturado, Wilson había hecho una increíble jugada atrapando como en el ballet a una mano el balón que les daba una anotación que si bien se había anulado, tras un challenge se determinó que si era válida y los Jets siguen enrachados.

Luego de que Fairbairn fallará el gol de campo más fácil de su vida, los Jets se podrían 27-10 tras un Touchdown de Adams que a pase de Rodgers le estarían quitando una racha negativa de derrotas en lo que va el campeonato.

Sigue leyendo:

Houston Texans vs New York Jets: Sigue EN VIVO el partido ESPECIAL de Halloween de la NFL

Lewis Hamilton y Max Verstappen buscan ayudar a que Franco Colapinto se quede en la Fórmula 1, ¿suplirá a "Checo" Pérez?