Canelo Álvarez revela los motivos de llevar artistas mexicanos a sus peleas: "Me gusta que nos apoyemos"

Canelo Álvarez es uno de los grandes exponentes mexicanos que hay en la actualidad. Su calidad arriba de ring y todo el show que se arma al rededor de sus funciones han hecho cada día tenga más fans el tapatío. Uno de los puntos importantes previo a cada pelea tiene que ver con el artista que lo acompañará en su caminata al ring y el cantante que e encargará de entonar el Himno Nacional.

En esta ocasión, el boxeador tapatío fue el encargado de revelar los motivos y los lineamientos que sigue para seleccionar a los exponentes del regional mexicano que lo acompañan en el camino al ring en cada una de sus peleas. Para sorpresa de muchos, no lo hace por la amistad que tiene con ellos, sino por la necesidad de buscar apoyar a los talentos nacionales.

Durante una entrevista para Amazon Music, el tapatío habló sobre sus gustos musicales y los motivos que lo llevan a seleccionar a los artistas que lo acompañan de los vestidores al ring previo a cada pelea. La idea Saúl Álvarez tiene que ver con el apoyo que debe existir entre los representantes de México.

"Para mí es importante invitar a artistas mexicano a que caminen conmigo al ring. Me gusta que nos apoyemos entre mexicanos, ¿no? Y que sea una bonita experiencia para ellos, para mí para todo el público y para todo México", dijo Canelo.

El boxeador dejó claro que le gustan muchos de los géneros mexicanos que existen en la actualidad. De hecho considera que son el número uno en el mundo gracias al éxito que está teniendo en las listas de reproducciones a nivel mundial. Le gusta ver que tantas personas representen a México de la manera que lo hacen los artistas del regional mexicano.

"Me encanta escuchar música mexicana, ya sea mariachi, banda, norteño, corridos tumbados (...) Pues yo creo que somos los número uno ahorita, en este momento y me siento muy orgulloso de todos los compatriotas que, que están teniendo mucho éxito. La verdad que representen a México de esa manera, me enorgullece muchísimo", expresó Saúl.