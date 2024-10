Tua Tagovailoa regresa a la NFL luego de sufrir una lesión cerebral: ¿Cuándo y dónde ver el partido de Miami Dolphins?

El Quarterback de la NFL, Tua Tagovailoa, será el titular para su equipo durante el encuentro de la semana 8 de la NFL entre Miami Dolphis y Arizona Cardinals, esto tras sufrir una escalofriante lesión cerebral en el segundo partido de la temporada 2024 - 2025. El estado de salud del atleta se encontraba en incertidumbre, pues analistas deportivos y expertos en la salud ponían en duda su regreso al emparrillado.

La National Football League toma con bastante seriedad el tema de las conmociones, pues estudios médicos e investigaciones periodísticas han demostrado que este tipo de lesiones cerebrales tienen graves afectaciones para la salud de los jugadores a mediano y largo plazo. Es por eso que el caso Tua Tagovailoa ha llamado tanto la atención, debido a que el jugador de Miami ya a sufrido de 4 conmociones.

No obstante, después de pasar casi un mes en la lista de lesionados (IR), Tagovailoa se ha reunido con varios expertos médicos, pertenecientes al staff de Miami, así como neurólogos independientes. Tras estas análisis médicos, todo parece indicar que el atleta estará listo para protagonizar nuevamente un partido en la NFL.

El entrenador en Jefe de Miami Dolphins, Mike McDaniel fue quien dio a conocer la noticia del regreso de Tua a los emparrillados, además, también confirmó que el Quarterback de origen hawaiano aprobó los múltiples exámenes y pruebas médicas necesarios para superar los cinco pasos del protocolo de conmoción instituido por la liga.

"Es muy emocionante desde el punto de vista de los entrenadores (...) Las palabras no pueden describir la emoción que me da que jugadores tengan las oportunidades que sé no toman por sentado”, expresó el coach McDaniel este viernes ante medios de comunicación