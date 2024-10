Estos son los mejores memes de Checo Pérez en el GP de México: saldrá en el lugar 18 este domingo

El Gran Premio de México es uno de los eventos más importantes de México, pues con la llegada de Checo Pérez al máximo circuito de la Fórmula 1, por lo que el amor de tener a un mexicano como piloto regresó el amor al automovilismo a cada rincón del país para ver su desempeño.

El impacto de Checo Pérez ha sido tan importante que el GP de México volvió como circuito oficial al calendario de la Fórmula 1 en 2015; desde entonces y descartando el año 2020, la carrera se ha hecho en tiempo y forma, por lo que la importancia del mexicano ya es un legado para la historia.

Sin embargo este fin de semana no ha sido el mejor para el piloto nacido en Guadalajara, pues desde las tres sesiones anteriores de prueba para el GP de México, el mexicano tuvo fallas en su automóvil, dejando tirado sus esfuerzos este fin de semana y relegandoló al lugar 18.

El mexicano tuvo una pésima actuación en su presentación del Gran Premio de México, pues no pudo pasar de la Q1, mientras su compañero Max Verstappen consiguió el segundo lugar de la clasificación en la Q3, siendo su máxima oportunidad para sumar puntos este fin de semana.

"Una pena. Me cuesta mucho frenar el auto, es el problema que he tenido en las últimas tres carreras. No puedo frenarlo en las curvas lentas, cada vez que intento atacar las frenadas, no tengo agarre. Lo sabemos y lo conocemos; sin embargo, no hay una solución rápida", dijo el tapatío.