Checo Pérez es eliminado en la Q1 del Gran Premio de México

Sergio “Checo” Pérez ha quedado fuera en la primera ronda clasificación del Gran Premio de México, lo que significa que saldrá desde el lugar 18 de la parrilla, convirtiendo el fin de semana de automovilismo mexicano en una enorme tristeza.

El piloto mexicano ha tenido un pésimo fin de semana, pues el desempeño de los Red Bull ha dejado que desear, lo que pone triste al pueblo mexicano quien estuvo con la esperanza en las manos este fin semana, por lo que ahora se ve un panorama difícil para el mexicano este domingo.

Ahora tras disfrutar de dos mexicanos en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con Pato O’Ward y Checo Pérez, este fin de semana se ha convertido en una enorme tristeza para el automovilismo mexicano, pues se ha tornado complicado para el piloto de Red Bull soñar siquiera con el primer lugar.

Ahora el mexicano largará en el puesto 18 en el Gran Premio de México, lo que complicaría su posibilidad de conseguir puntos en este Gran Premio de México, ya que es muy complicado que pueda llegar a los primeros lugares de la carrera este domingo cuando comience la carrera.

Fue en la primera carrera de clasificación que el mexicano Checo Pérez no pudo pasar de los últimos puestos, pues terminó en el lugar 18 para la parrilla de salida de este domingo cuando su coequipero Max Verstappen competirá por posicionarse como el mejor de este fin de semana en una ardua pelea con Lando Norris.

Tras una actuación irregular en todas las sesiones de práctica, Checo extendió su tendencia adversa en la qualy, donde poco pudo hacer por contender por una posición en las primeras líneas de la parrilla. Asimismo, aseguró su peor resultado en el circuito mexicano.

"Una pena. Me cuesta mucho frenar el auto, es el problema que he tenido en las últimas tres carreras. No puedo frenarlo en las curvas lentas, cada que intento atacar las frenadas, no tengo agarre. Lo sabemos y lo conocemos; sin embargo, no hay una solución rápida", dijo el tapatío.