Ganó 6 medallas de oro en los Juegos Olímpicos y a los 48 años le confirmaron que tiene un cáncer terminal

Chris Hoy, de 48 años, ganador de seis medallas de oro con Gran Bretaña en cuatro Juegos Olímpicos, ha revelado que padece un cáncer de próstata terminal detectado hace poco más de un año.

Fue el mismo Chris quién hizo el anuncio de la gravedad de su enfermedad: “Por muy antinatural que parezca, así es la naturaleza. Todos nacemos y morimos, y esto forma parte del proceso”.

El ex deportista Chris Hoy atraviesa un cáncer terminal. Fuente: Web

El cáncer de Hoy fue detectado en septiembre de 2023, cuando buscó tratamiento para lo que creía que era una distensión en el hombro, informó el Sunday Times. Una vez que se hizo los estudios, estos revelaron que tenía un cáncer de próstata que se había extendido al hombro, la cadera, la pelvis, la columna vertebral y las costillas.

Los médicos dijeron a Hoy que su cáncer era incurable y que probablemente acabaría con su vida en un plazo de dos a cuatro años. “Y así, sin más, me entero de cómo voy a morir”, escribió en sus memorias, tituladas "All That Matters: Mi carrera más dura".

Uno de los más grandes deportistas olímpicos de la historia

La carrera olímpica de Chris Hoy comenzó en los Juegos de 2000 en Sydney, donde ganó una medalla de plata en el sprint por equipos.

A continuación ganó el oro en los mil metros contrarreloj en Atenas 2004, el oro en el sprint por equipos, el sprint y el keirin en Pekín 2008 y dos oros más en el sprint por equipos y el keirin ante su público en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, cita en a la que fue abanderado de su país.

