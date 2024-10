El Vasco Aguirre le responde a Tuca Ferretti: "Nadie que no sea de mi cuerpo técnico se ha atrevido a insinuarme jugadores"

Javier Aguirre está cada vez más cerca de vivir el duelo más importante en lo que lleva de este nuevo ciclo como entrenador de la Selección Mexicana. El partido contra Estados Unidos este 15 de octubre en Guadalajara es un punto de inflexión para lo que será su proceso de cara a la Copa del Mundo 2026, pero antes de jugarse el cotejo contra el rival del norte, el DT aprovechó la conferencia de prensa para responderle al Tuca Ferretti sobre la imposición de jugadores.

El ahora analista de ESPN expresó recientemente que a los entrenadores del conjunto nacional mexicano se le imponían algunos jugadores en las convocatorias, esto sin importar si eran para partidos oficiales o simplemente para juegos amistosos. Ante esta situación, el Vasco decidió no quedarse callado y asegurar que a él nadie le ha insinuado nada, fuera de su cuerpo técnico, por lo que todos los convocados son su responsabilidad.

Javier Aguirre le responde al Tuca Ferretti sobre la imposición de jugadores

Durante la conferencia de prensa previa al partido de este martes entre México y Estados Unidos en el Estadio Akron, el estratega mexicano quiso dejar claro que a él nadie le ha insinuado el llevar a algún jugador a las convocatorias de la Selección Mexicana. Esto deja claro que todos los errores o sorpresas en las convocatorias han sido por "culpa" de él y su cuerpo técnico. No tiene nada que ver alguien que no forme parte de su equipo.

Javier Aguirre aseguró que nadie le ha impuesto jugadores (X: miseleccinmx)

"Jamás, en la vida alguien que no sea mi cuerpo técnico, se ha atrevido siquiera a insinuarme (jugadores)", dijo el DT.

"Yo vi a Ricardo, en Dallas, no me comentó nada al respecto. No tengo tantos partidos en la selección como Andrés (Guardado), pero nunca, jamás, en la vida alguien que no sea mi cuerpo técnico, se ha atrevido siquiera a insinuarme. Si hay alguna persona, lo único que tengo es mi patrimonio, mis ayudantes, me equivoco en la mía. Me equivoco yo, nunca jamás en la vida, nadie, y nadie. No lo dejaría pasar", dijo el Vasco en conferencia de prensa.

¿Cómo le ha ido a Javier Aguirre enfrentando a Estados Unidos?

Aguirre se encuentra en la capital tapatía listo para disputar el partido de este 15 de octubre, pero no será la primera vez que el técnico mexicano se ve las caras ante el rival del norte. Si bien es cierto que se trata del primer gran reto para el nuevo mandato del Vasco al frente del Tricolor, la realidad es que es un viejo conocido.

La Selección Mexicana está lista para enfrentarse a Estados Unidos (X: miseleccionmx)

El entrenador mexicano se ha enfrentado en cinco ocasiones al conjunto de las Barras y las Estrellas. Los enfrentamientos en el 'Clásico de la CONCACAF' siguen siendo favorables para el Vasco Aguirre, ya que cuenta con tres victorias y dos caídas. La rivalidad con Aguirre al frente de la Selección Mexicana ha dejado ocho goles a favor de los aztecas y cuatro en contra, por lo que son partidos donde los goles están asegurados.

