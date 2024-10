México vs Estados Unidos: Cuándo, dónde y a qué hora VER EN VIVO el partido amistoso en Guadalajara

La Selección Mexicana está lista para enfrentarse a Estados Unidos en una edición más del clásico de la CONCACAF. El partido de este 15 de octubre pone al Vasco Aguirre y a Mauricio Pochettino como las mentes maestras para buscar ganar el partido de la Fecha FIFA. Si bien es cierto que es un juego amistoso, la rivalidad entre ambas naciones hará que sea un cotejo que saque chispas desde el silbatazo inicial.

Se tiene que recordar que es una de las pruebas más importantes en el inicio del nuevo ciclo del Vasco al frente del Tricolor. La Selección Mexicana viene de una mala racha cuando se enfrenta a su similar de las Barras y las Estrellas, por lo que un resultado que no sea una victoria no será aceptable para México. Se tiene que recordar que no le gana desde el 2019. Ahora, a pesar de ser un juego amistoso, el equipo azteca deberá demostrar que está listo para darle la vuelta a la página.

¿Cuándo es el partido de México vs Estados Unidos en Guadalajara?

Para todos aquellos que no quieran perderse un solo instante de la rivalidad entre México y Estados Unidos desde el Estadio Akron, deben tener en cuenta que la cita es este martes. Es decir, la noche de este 15 de octubre ya se tiene una cita con el televisor para poder disfrutar de un partido que sacará chispas.

El Tricolor se verá las caras este 15 de octubre a Estados Unidos

El partido en Guadalajara contará con una selección 'B' por parte de Estados Unidos debido a todas las bajas que tiene el equipo de Pochettino de cara al duelo de este 15 de octubre. Entre las bajas más importantes se encuentran: Christian Pulisic, Marlon Fossey, Weston McKennie, Ricardo Pepi y Zack Steffen.

¿A qué hora es el partido entre México y Estados Unidos?

La cita con el televisor este martes por la noche, por lo que no se puede salir tarde del trabajo si se quiere disfrutar de todo lo que ocurra dentro del terreno de juego en el clásico de la CONCACAF. La transmisión de televisión comenzará un poco antes, pero para los que quieran llegar a escuchar el Himno Nacional en la casa de las Chivas deberán poner la transmisión en punto de las 20:30, hora de la Ciudad de Mexico.

¿Por dónde ver en vivo el partido entre México y Estados Unidos?

Para todos aquellos que quieran disfrutar del duelo entre la Selección Mexicana y el conjunto de las Barras y las Estrellas deben tener en cuenta que se pasará por televisión abierta, El canal 5, por el canal 7 y por televisión de paga a través de la señal de TUDN. En caso de querer verlo pro streaming podrán hacerlo por VIX.

