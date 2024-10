¿Qué pasó con Andrés Vaca y Faitelson en el México vs. Valencia?

Durante el partido de la Selección Mexicana del pasado sábado 12 de octubre, contra el equipo de Valencia, de la Liga Española, el comentarista de TUDN, Andrés Vaca, denunció al aire que ha recibido advertencias sobre 'tener cuidado con lo que dice' en pantalla mientras narra los juegos.

"La gente que está dentro de la Selección no lo entiende, pero después se fijan más en lo que decimos con el micrófono, y van y tocan puertas, y que Vaca no narre más y que por favor no digan las cosas que dicen. Así van a quejarse. Mejor que se fijen en lo que hacen adentro de la cancha”, expresó.