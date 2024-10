Javier Aguirre acepta que la Selección Mexicana juega mal: “la gente tiene derecho a mostrar su inconformidad”

Abucheos y críticas, este fue el resultado para la Selección Mexicana tras el partido amistoso con el club Valencia en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla donde el marcador marco empate. El desempeño de la escuadra nacional generó molestia entre los aficionados que arremetieron contra Javier Aguirre, quien no dudó en defenderse admitiendo que el “Tricolor” no atraviesa por un buen momento.

“La crítica viene porque el equipo no juega del todo bien los 90 minutos, no gana un partido que, a priori, somos favoritos o por diversas razones, porque somos locales, porque somos la Selección Nacional, por lo que sea… y no somos capaces de ganar. La gente tiene derecho a mostrar su inconformidad, la crítica, la prensa, los medios de comunicación, tienen su derecho, es parte de su trabajo y es parte del mío aceptar esta crítica. Mi trabajo está expuesto a esto, va con el salario, siempre lo he dicho”, dijo Aguirre en la conferencia.