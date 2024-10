Christian Martinoli: estás son las mejores frases del famoso comentarista de deportes a sus 49 años

Este martes 15 de octubre el mundo del deporte está de manteles largos, pues el famoso comentarista deportivo Christian Martinoli está celebrando su cumpleaños número 49, y como no podía faltar fue felicitado desde los primeros minutos del día por su inseparable compañero Luis García, quien le expresó su gran cariño y admiración por medio de un emotivo mensaje cargado del característico humor que manejan entre sí.

Christian Martinoli se ha convertido en uno de los narradores más queridos e icónicos del medio en México por sus divertidos y ocurrentes comentarios que han dado lugar a frases inmortales que se han vuelto parte del imaginario colectivo, mismas que recordaremos en su día especial.

"¡Gol! ¡Goooool de Estados Unidos! Ustedes no, ustedes los que están de verde no, ellos sí ¡Que les quede claro toda su vida ustedes no hacen nada por la camiseta, ustedes no impulsan al equipo, ustedes no nos meten a la Copa, ustedes no nos dejan vivos, es Estados Unidos...¡No ustedes! ¡No ustedes y su soberbia! ¡No ustedes y su infamia! ¡No ustedes y sus petardos...!"