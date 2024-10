Convocan a dejar sola a la Selección en Puebla, piden no asistir al estadio Cuauhtémoc

¡Dejen de ver el futbol! Usuarios de redes sociales están convocando a hacer un complot contra la Selección Mexicana en su partido amistoso de este fin de semana contra el Valencia y es que el Tricolor tiene una cita este 12 de octubre en el estadio Cuauhtémoc en Puebla, pero la afición está cansada de recibir malos partidos, pues la afición se siente defraudada.

A través de una publicación en Facebook los aficionados del Puebla están pidiendo que no vayan al estadio, pues el conjunto naranjero no trae a su alineación titular, además que está pasando por muy malos momentos, así el Valencia trae a reservas y jugadores que no son titulares.

La polémica no queda ahí, pues hace unos días se dio a conocer que quieren llevarse al equipo Puebla de su sede y enviarlo a Veracruz, lo que ha hecho que la afición esté todavía más molesta, por lo que pidieron a los aficionados que adquirieron los boletos para el partido de la México vs Valencia que regresen los boletos o en su defecto que no vayan.

Los poblanos están descontentos por las declaraciones del actual dueño de su equipo donde menciona que si no asisten se lleva al equipo a otra ciudad, también están molestos de que les hayan llevado un amistoso contra un club y no una selección, por llevarles un show con jugadores "taquilleros" como Andrés Guardado y Guillermo Ochoa.

¿Por qué piden dejar sola a la Selección en el estadio Cuauhtémoc?

La afición mexicana no está nada contenta con el desempeño que la Federación Mexicana de Futbol ha tenido con el manejo de los clubes nacionales, mucho menos con la Selección Nacional. Piden que los partidos en transmisión en vivo no sean sintonizados.