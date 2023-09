Jonathan dos Santos pensó en retirarse del América por esta razón

El buen momento que vive Jonathan dos Santos se refleja en la sonrisa y al hablar con la prensa, misma que consideró le dio la espalda al no tener minutos regularmente en año y medio con el América. Los días cambiaron para el mediocampista, que en su momento pensó en el retiro ante la inactividad que contrasta con los nueve duelos disputados, siete de ellos como titular.

El surgido de La Masía, en Barcelona, se convirtió en un hombre clave para André Jardine, quien lo ha preferido por encima de Richard Sánchez. En total, ha jugado 621 minutos, el mayor tiempo activo a estas alturas del torneo desde que firmó con las Águilas en diciembre de 2012, y en el que mejor nivel ha mostrado.

Pero no siempre fue así. Con Santiago Solari y Fernando Ortiz tuvo momentos de oscuridad en la banca: “Por no tener foco, pensaba en retirarme. Después de mi contrato con América pensaba en jugar medio año o un año más y luego retirarme, pero ahora no quiero, estoy disfrutando del futbol, dentro y fuera del campo”, dijo el menor de los Dos Santos previo al clásico capitalino del próximo sábado ante Pumas.

“Siempre he sido una persona muy fuerte mentalmente, he pasado por momentos muy fuertes en mi carrera, sabía que el momento iba a venir”, agregó. “Estoy muy feliz, me ha cambiado la vida en estos últimos meses con la llegada de Jardine, le agradezco su confianza, tanto él como el presidente que no quiso que me fuera", afirmó, además de reconocer que nunca le ha guardado rencor a ningún técnico por no ponerlo a jugar.

De cara al duelo ante Pumas, Jona mostró mucho respeto a los auriazules, a quienes calificó de ser un “grandísimo equipo”. “Es un Clásico histórico que se ha jugado por muchos años. Es un Clásico más, vamos a tomarlo con seriedad, Pumas viene bien y sabemos que van a querer venir a ganar. (...) La rivalidad que se tiene se va a quedar en la cancha, nosotros siempre respetamos al rival”, manifestó, y emitió sus deseos para el duelo: “Tenemos que seguir con esta racha positiva de resultados, hay que seguir creciendo como equipo. Podemos mejorar algunos detalles”.

Empieza la venta de boletos

Este jueves 28 de septiembre salen a la venta las entradas para el Clásico Capitalino, con una promoción que lanzó el club para evitar una invasión auriazul en el Estadio Azteca. Al comprar localidades para el duelo ante Pumas, se puede comprar por precio especial boleto para el cotejo ante Pachuca, con precios que van desde los 400 pesos, hasta los mil 300 para acceder a ambos partidos.

