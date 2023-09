Igor Lichnovsky: "El América está obligado a vencer a Pumas"

La llegada de Igor Lichnovsky no pudo ser mejor para el América, cuando más estabilidad necesitaba en la defensa. El chileno puso orden y, junto a Ramón Juárez formó una dupla en la central que será clave en el Clásico Capitalino entre las Águilas y los Pumas, un duelo pasional que el conjunto azulcrema está obligado a ganar, consideró el zaguero.

Después de debutar de gran manera ante Chivas, poniendo asistencia de gol, y después de darle la victoria al equipo en su visita a Querétaro, el andino mira al duelo ante los universitarios como un partido en el que no hay otra opción para la institución más que la de ganar, y que las pasiones se queden en la cancha.

“América tiene la obligación, no sólo en este partido, sino en todos de ser protagonista, de ser resultados y esta no puede ser la excepción”, dijo el defensor en las instalaciones de Coapa. “América tiene que ser favorito siempre en cada partido que sale a jugar en el torneo, no tenemos tiempo para pensar si está mejor o no el rival”.

Aseguró que sus compañeros se han encargado de meterle aún más ese chip americanista para enfrentar a los auriazules Créditos: Especial

La calma con la que Lichnovsky toma la semana previa al duelo ante Pumas, espera que se manifieste en la grada con ambas aficiones, sin rasgos de violencia. “Es una invitación a que toda la gente lo disfrute. La diferencia con el Clásico Nacional es que este es en la misma ciudad. Es especial la pasión. Me ha tocado vivir esa rivalidad, que es dentro del deporte, para que la gente entienda que la pasión y la competencia es dentro del campo, no fuera. Desde adentro, me gusta, me inspira, me mueve”.

En ese sentido, comparó la rivalidad con el clásico regio, el cual jugó en su etapa con Tigres: “Tienen la misma intención. Las culturas entre las personas de Monterrey y la Ciudad de México son muy distintas, pero es similar que parece que todo se mete como en una burbuja y ahí está la competencia, que es lo más importante”, manifestó.

"A los más jóvenes les gusta"

Por último, aseguró que sus compañeros se han encargado de meterle aún más ese chip americanista para enfrentar a los auriazules, que se convierte en un acérrimo rival desde las fuerzas básicas.

“Creo que eso mismo, los profesionales que representamos al primer equipo, debiesen movernos, de una u otra manera, los compañeros que están en el equipo tiene mucha experiencia, y a veces no es tan fácil encontrar el motivo suficiente para vivirlo como lo vive la hinchada, pero es suficiente para mí saber que a los más jóvenes les gusta, lo respiran, vamos a mostrarles el camino también”, concluyó.

El aporte del sudamericano no ha sido poca cosa para las Águilas, pese a que tenía más de cuatro meses sin iniciar un encuentro de Liga MX. Contra Chivas, ganó todos los duelos aéreos, hizo nueve rechaces y tuvo el 93 por ciento de acierto en sus pases, uno de ellos fue pase para gol; ante Querétaro, ganó el 77 por ciento de sus duelos, con nueve jugadas defensivas logradas y cerró con el gol del triunfo para el conjunto amarillo.

El sábado, ante Pumas, Lichnovsky puede ser nuevamente el jugador clave para el América.