Esta es la dieta del Canelo Álvarez para mantener su peso siempre

Saúl Álvarez, también conocido como "El Canelo" en el ámbito deportivo, es uno de los atletas de alto rendimiento más exitosos de los últimos tiempos en México. Varias de sus peleas están insertadas en la memoria de los aficionados del boxeo, y de otros cuantos que llegaron a verlas en vivo.

Es un deporte, además, que lo sacó adelante a él y a su familia, donde gana millones de dólares al año en contratos televisivos y comerciales; sin embargo, se ha sometido también a muchos sacrificios para llegar hasta donde está, pues no todo es miel sobre hojuelas. Entre entrenamientos duros, viajes, etcétera. Uno de los más duros desde sus primeras peleas es someterse a una alimentación perfectamente planeada para que mantenga su peso, de acuerdo con lo revelado en entrevista para el canal de YouTube de Molusco TV.

Durante la entrevista, aseguró que una de las partes más importantes en el boxeo es la alimentación, pues dar el peso puede ser clave para el evento deportivo, ya que fallar en la balanza puede suspenderlo todo, y en competencias internacionales donde hay medallas de por medio, quedas definitivamente eliminado.

En este sentido, aseguró que su dieta consiste únicamente en lo siguiente:

A pesar de que parece un poco apretada la dieta, con el paso de los días se pone mucho más intensa, pues tiene que subir menos peso conforme se acerca la fecha de la ceremonia del pesaje y disminuyen las porciones. Es una rutina intensa que solamente impacta en su figura, también en su mentalidad, en su humor, en sus ganas de hacer otras cosas, etcétera.

"Hubo momentos que sí empiezas a cambiar tu humor por las dietas, nunca tomar la misma agua, comer lo mismo todos los días. Es enfadoso, lo mismo todos los días. Como decimos en el campamento: es huevos a la diario. Antes llegaba un momento, cuando tienes menos experiencia, me pegaba más. Te vas acostumbrando a esa vida, ya no es que andas de malas, que ya no quieres hablar. Es algo de inercia, te cambia. No quieres ni hablar por la boca seca. Aprendes a disfrutar cada momento", dijo el deportista de alto rendimiento.