Canelo Álvarez llega sin lesiones y con confianza ante Jermell Charlo: "Siento que es la pelea perfecta"

A Saúl "Canelo" Álvarez le incomoda que duden de lo que puede hacer arriba de un ring y, por eso, adelantó que este 30 de septiembre va a probar a Jermell Charlo, uno de sus detractores y ahora futuro rival, que se equivocó al criticarlo.

"Canelo" Álvarez accedió a poner en juego las cuatro coronas de peso supermedio a finales de mes en Las Vegas, ante el campeón indiscutido de peso medio, con la intención de demostrar su superioridad.

"Nunca creyó en mis habilidades, pero ahora las va a sentir"

Créditos: Archivo

“Siento que es la pelea perfecta, Charlo es indiscutido. Además, ha hablado muchas cosas que yo no olvido, él nunca creyó en mis habilidades. Pero adivina, se va a dar cuenta muy pronto”, sentenció el mexicano durante el entrenamiento público que sostuvo en las montañas de Lake Tahoe.

¿Las lesiones de Canelo afectaran el encuentro contra Jermell Charlo?

Lejos de las lesiones, el peleador tapatío aseguró que llegará a esta contienda con uno de los mejores campos de entrenamiento y está seguro de que hará cambiar de opinión a Iron Man Charlo desde el primer round.

“(Charlo) nunca creyó en mis habilidades, pero ahora las va a sentir. No, no sé cómo me vi (en el entrenamiento) pero me siento genial. No tener lesiones me hace sentir confianza. Me siento como una bestia”, agregó.

¿Cuánto tiempo tiene desde que Canelo peleó en México?

Canelo llegará a esta contienda luego de romper una ausencia de más de una década lejos de México. En mayo pasado, se presentó en su natal, Guadalajara, para acabar con el inglés John Ryder con una decisión unánime.

Ahora, ante un nuevo reto, el entrenador Eddy Reynoso habló de lo que espera de su pupilo: "Lo importante es ganar y vernos bien. Estamos trabajando muy fuerte y creo que tenemos que ganar la pelea por cualquiera de las dos vías y después de eso ver lo que viene y después de eso Saúl está listo para pelear con el que sea".

srgc