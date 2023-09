90 años del CMLL: el doctor Sinuhé Rodríguez lucha por la salud

En un mundo lleno de golpes y castigos, existe una parte sanadora. Ni el Dr. Wagner o el Médico Asesino tienen el título que presume el doctor Sinuhé Rodríguez: ser el luchador que vela por la salud de las estrellas del ring, en el Consejo Mundial de Lucha Libre.

En una disciplina de tanto arraigo en México, no existía un área desarrollada en la parte de medicina deportiva, hasta que en 2021, a petición de Gala Lutteroth, se formó el servicio médico oficial del CMLL, como una prestación para sus gladiadores.

El doctor Sinuhé Rodríguez encabeza los esfuerzos para esa titánica tarea: “Antes sólo había médicos generales o paramédicos. Fue complicado ganarse la confianza de los luchadores, porque son personas acostumbradas al dolor, a trabajar lastimados”, dijo a El Heraldo de México.

El área, que también integra el Dr. Roberto Rodríguez y la Dra. Erika Carmona, se ha encargado de desarrollar la cultura de la prevención, educación y derrumbe de tabús, en un deporte donde los atletas son casos especiales, por sus movimientos, constitución corporal y hábitos.

“La vida del luchador es difícil. Hay historias de vida que son terribles e interesantes a la vez, y por las cuales se hacen tan duros y resistentes. Me han dicho: ‘yo luché fracturado de la tibia’. No les gusta dejar de trabajar porque si no, no generan ingresos. Tratamos de entender eso, pero sin ponerlos en riesgo”, reveló el doctor, quien se declaró del bando rudo.