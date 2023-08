Antonio Mohamed: para Pumas el siguiente partido ante los Gallos de Querétaro es un encuentro a morir

Pumas sabe que se juega la vida este jueves dentro de la Leagues Cup 2023 cuando se enfrente a Gallos de Querétaro en los dieciseisavos de final en la ciudad de Washington DC.

Tanto el director técnico, Antonio Mohamed, como César Huerta, reconocieron la dificultad del duelo y del rival, al ser dos equipos de la misma liga y jugar en cancha neutral, en un partido que se puede definir hasta el final al no haber mañana.

“Nos preparamos de manera intensa para cada juego, siempre buscamos subir nuestro nivel. Vamos a mostrar la misma intensidad y la misma ilusión por ganar. Es un encuentro a morir y estamos conscientes de ello”, indicó el Turco.

El conjunto busca tener un partido con buenos resultados. FOTO: Pumas.

El estratega universitario dijo sentirse complacido por el desempeño en el encuentro anterior ante el DC United, donde se impusieron al cuadro local por 3-0, aunque afirma que ese encuentro ya quedó atrás, “pero si nos podemos acercar a lo que dimos en esos 90 minutos, a ese rendimiento, a volver a ganar con esa autoridad, tendremos muchas posibilidades de lograr la victoria”.

Mohamed reconoció que no se esperaba la salida de Jorge Ruvalcaba al Standard de Lieja de Bélgica, “ya que eso no estaba planeado a la hora del armado del plantel”, pero afirmó que respeta la decisión del club de darle salida a los jugadores de su cantera, “porque es parte del proyecto deportivo y no le vamos a cortar la posibilidad de avanzar, sobre todo si es a Europa”.

El DT busca mantener el buen ritmo. FOTO: Instagram @Pumas

Agregó que esta ausencia les dificulta un poco el trabajo, “porque era nuestro primer cambio y ahora estamos cortos en esa posición”, pero reiteró que es un buen trato para el club, para el jugador y el futbol mexicano, “ojalá y abra más puertas”.

Por su parte, el Chino, quien fue clave en el duelo anterior con su desempeño, considera que una de las claves es el hambre de triunfo que tiene este equipo y que han sido muy profesionales a pesar de las dificultades, “estamos preparados para competir y vamos a enfrentar este duelo de la misma manera que hemos hecho con los demás”.