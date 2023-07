Majo Rodríguez, la piloto poblana para quien “detrás del casco no existe género”

Tras 12 años que lleva en el mundo del automovilismo deportivo, la piloto poblana María José Rodríguez, mejor conocida como Majo Rodríguez, admite que la presencia de las mujeres en este deporte “ha avanzado bastante, no al grado de decir que ya estamos al 50-50 hombres y mujeres, pero realmente ya veo muchas más mujeres en el deporte”.

La carrera de Majo en el deporte automotor comenzó como un hobby, el cual fue influenciado por su papá. “(Mi papá) trabajó muchos años en talleres mecánicos, entonces desde chiquita viví mucho escuchando de coches, marcas, motores, e incluso los fines de semana que no tenía escuela, me iba con mi papá al taller y le ayudaba”. Sin embargo, “la gota que derramó el vaso” fue cuando vio un carro rosa en una carrera Nascar que se llevó a cabo en el Autódromo Miguel E. Abed en Puebla. “Ahí fue cuando dije ‘yo quiero ser esa’”.

El primer logró de Rodríguez en este sector fue al quedar seleccionada en el proyecto “Un Mexicano Rumbo a la Fórmula 1” de la Federación Mexicana de Automovilismo, en el que compitió contra 200 niños y niñas, en el que sólo había 25 lugares. Ella fue la única mujer seleccionada. “A partir de ese momento ya inicié mi trayectoria como piloto profesional en ese proyecto”.

De los retos a los que la joven de 25 años se ha enfrentado como piloto profesional, destaca dos. El primero de ellos fue el tema económico, “porque es un deporte sumamente caro”. El segundo fue “ser mujer en un deporte dominado por hombres”, por lo que, al momento de buscar apoyo y patrocinios, le cerraban las puertas.

“Esos dos combinados, han sido mis obstáculos más grandes, que hasta la fecha los sigo viviendo. El de ser mujer ya no tanto”, asegura Majo, sin embargo, admite que “de repente sí sigue habiendo comentarios machistas, un tanto discriminatorios”; pero lo que ha hecho que se gane el respeto y reconocimiento de este rubro, han sido los resultados que ha tenido en las pistas de carreras.

“Ya veo muchísimas niñas en los karts, que están iniciando su trayectoria. Es algo que a mí me pone muy contenta y también un poco con un sentimiento de ser responsable”, dice con entusiasmo quien ha contribuido a cerrar la brecha de género en el deporte automotor, al tener logros como ser la primera mujer en subirse al podio en la categoría de los Tractocamiones Freightliner en la Súper Copa Telcel, en 2015. “Les estoy ayudando a abrir esas puertas que en algún momento yo no tuve”.

Y es que la presencia de las mujeres en este deporte no sólo ha ido en aumento en cuanto a pilotos, también se pueden ver a “más ingenieras, más mujeres mecánicas, oficiales de pista y también en los medios de comunicación, reporteras o personas que están enfocadas al seguimiento del automovilismo”, asevera la piloto.

El género femenino, también se ha visto impulsado en este sector por la creación de proyectos como la Fórmula W, el campeonato de automovilismo femenino que nació en 2019; así como la Fórmula One Academy, competencia de automovilismo de velocidad femenina, creada por la Federación Internacional del Automóvil.

Dentro de sus mayores sueños, está la Fórmula 1, sin embargo, afirma que “conforme he ido creciendo y madurando, sé que es un sueño muy complicado, pero los sueños se hacen realidad. Un poco más realista, me encantaría correr en el campeonato de IMSA en Estados Unidos, y si no en Europa me gustaría correr la Blancpain”.

Además, dentro de sus planes, también está el ser mamá. “Mi sueño también siempre ha sido el poder ser mamá, que mis hijos me vean correr, me encantaría que me vean correr y si en un futuro ellos quieren correr, pues adelante, los apoyaría”.

“Los sueños sí se hacen realidad”, es el mensaje que Majo le envía a las niñas y jóvenes que, como ella, quieren incursionar en este mundo del automovilismo. “Es un deporte muy bonito, así se los diría, de verdad, es algo maravilloso que te cambia la vida. Claro que tiene sus altos y bajos, pero lo importante es que si de verdad les gusta, pues que se avienten a intentarlo, que no tengan miedo”.

Cursa la carrera de Ingeniería Industrial para la Dirección de Negocios en la Universidad Anáhuac.

