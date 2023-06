Alcanza Checo Pérez sexto puesto en Gran Premio de Canadá

El mexicano Sergio Pérez finalizó esta tarde en la sexta posición en el Gran Premio de Canadá. El piloto de Red Bull remontó seis lugares en Montreal, sin embargo, sumó su tercera carrera consecutiva fuera del podio. El neerlandés Max Verstappen, por su parte, estableció otra vez un dominio contundente y aseguró su sexta victoria en la campaña, cuarta en fila. Además, el vigente bicampeón suma ocho podios en el mismo número de carreras.

Un safety car en las primeras vueltas desencadenó a favor de Checo, quien adelantó múltiples sitios, tras diferentes detenciones en boxes. Una gestión efectiva garantizó la defensa exitosa de dicho puesto en el Gran Premio.

No obstante, tras su primera y única parada en boxes, el nacido en Guadalajara no pudo contender con Carlos Sainz en la disputa por el quinto sitio. No encontró ritmo y rápidamente se rezagó hasta el desenlace del compromiso.

El español Fernando Alonso extendió su tendencia positiva en la temporada 2023 de la Fórmula 1, después de terminar segundo en el Circuito Gilles Villeneuve. El británico Lewis Hamilton, quien se mostró competitivo, completó el podio.

Red Bull extendió su paso perfecto, como el único equipo con triunfos en el presente calendario. Verstappen extendió su ventaja en la cima del Mundial, 69 puntos por delante del mexicano, quien permanece como sublíder.

Checo rescató una unidad adicional en el último giro, al adjudicarse la vuelta rápida por decimotercera ocasión en su trayectoria en la Fórmula 1. Alex Albon (Williams) fue uno de los más destacados, al terminar en la séptima posición.

La actividad de la máxima categoría del automovilismo afronta seis fechas consecutivas en Europa (hasta el GP de Italia en septiembre). La novena fecha es el domingo 2 de julio, en el Red Bull Ring en Estiria, en el GP de Austria.