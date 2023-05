Una Barby guerrera: la boxeadora mexicana Mariana Juárez se prepara para pelear

Para la boxeadora mexicana Mariana Juárez el pelear viene en su ADN por lo que pensar en no poder subir a un ring, duele. Pero nadie es inmune al tiempo y hoy cumple 25 años de su primer encuentro profesional. Sin embargo, aún no siente ese deseo de decir adiós.

La Barby atribuye el impulso de seguir con su carrera – que le ha dado más de ocho cinturones y 55 triunfos – a lo obstinada, pues si desde sus inicios hubiera escuchado las voces que le decían que el boxeo no era para mujeres, no sería uno de los pilares de lo que hoy es el deporte femenil de los puños en México.

“Es increíble darte cuenta de todo lo que se ha trabajado, echarle un vistazo al pasado de cómo comenzó y decir que más de la mitad de mi vida me he dedicado a esto. Darme cuenta de todo lo que se ha superado y seguir activa, que mi nombre siga sonando”, dijo en entrevista con El Heraldo de México la peleadora de 43 años que se prepara para pelear el 10 de junio ante Mayeli Flores en la Arena Toyota dentro del cartel de Jaime Munguía vs. Sergiy Derevianchenko.

Juárez debutó en la Ciudad de México, ante Virginia Esparza, con un nocaut en dos rounds y disputó su primer título cuando tenía 14 encuentros, duelo que perdió ante Ana María Torres, una de las muchas figuras que enfrentó durante su carrera.

“En todos estos años, aprendí que no todo es color de rosa y que el récord invicto es solo romantizar la carrera de un boxeador, porque en el boxeo real nunca nos vamos invictos. He aprendido de todo, de lo bueno y de lo malo. Pero sigo aquí porque quiero cumplir mis retos, qué tal vez a algunos les suene loco, como al principio, cuando empecé a boxear”, abundó.

Aunque no le gusta pensar en el retiro, pues es capaz de crear una liga de veteranas para construir un final que la deje satisfecha, asegura que su reto es irse bajo sus propios términos y eso incluye otro título mundial, pues quiere dejar un legado irrepetible.

“Ha sido una carrera tan grande, que no sé cuándo la gente podrá ver algo igual”, finalizó.

Con 56 años, la tricolor Patricia Trejo, es la boxeadora profesional de mayor edad del mundo.

Mariana es una mexicana con una de las carreras más largas con 25 años. Laura Serrano duró activa 18, Ana María Torres 13 y Jackie Nava 21.

“Al final he disfrutado y hecho todo en el boxeo. (El cuarto título) No creo que sea un capricho, es como un regalo a mi carrera. Decir no me puedo ir así como así”

Mariana Juárez, multicampeona mundial mexicana

71 PELEAS profesionales sostuvo Mariana Juárez en 25 años de carrera.

55 VICTORIAS tiene Marina Juárez en su récord, 19 fueron por nocaut.

21 TRIUNFOS al hilo fue la racha de victorias más larga en su carrera

16 DEFENSAS de campeonato mundial tiene Mariana Juárez

3 DERROTAS en sus últimas cinco salidas es la racha que mantiene al momento.

TALE OF THE TAPE

Nombre: Mariana Juárez Trejo

Alias: Barby

Edad: 43 años

Guardia: Derecha

Estatura: 1.67 metros

Peleas profesionales: 71

Rounds boxeados: 537

Porcentaje de KO's: 26.7%

Títulos mundiales: Mosca y Gallo CMB

Títulos menores y mayores conquistados (defensas)

Supermosca IBA

Nacional mosca

Internacional mosca CMB (8)

Interino mosca CMB (7)

Mosca CMB (7)

Internacional supermosca CMB (7)

Internacional gallo CMB

Gallo CMB (9)

