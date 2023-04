Fernando Ortiz habla de su sanción de dos partidos: “No vuelve a suceder”

El semblante de Fernando Ortiz es de calma, después de conocer la suspensión de dos partidos que le impuso la Comisión Disciplinaria por el altercado con Nicolás Larcamón, técnico de León, en la Jornada 13. Sabedor de que vendría una sanción, sabe que el episodio no debe volver a repetirse.

“Al expulsarme necesito entender y saber que iba a haber una infracción. A la vez estoy tranquilo e intranquilo, sabiendo que he actuado de la mejor manera que me salió”, dijo, en las instalaciones del América. No es la imagen que quiero como entrenador, no va a volver a ocurrir de mi parte, tendré que controlar mis experiencias personales.

Sobre lo que le ha comunicado la cúpula azulcrema ante lo sucedido, dijo: “He hablado muy poco con la directiva, esa es la realidad. Mi agradecimiento a la afición, pero es algo que no tiene que ocurrir. Es experiencia y va a quedar en el terreno de juego”.

"Claro que duele. Estoy tranquilo con el cuerpo técnico" Foto: Especial

Los dos encuentros que Ortiz debe ver desde la tribuna son contra rivales de peso, uno por ser el líder del Clausura 2023, y otro por ser uno de los principales rivales históricos. Ante Monterrey y Cruz Azul, ambos en el Estadio Azteca, será Peter Thelemaque y Juan Pablo Rodríguez quienes estén a cargo de dirigir al cuadro azulcrema, cuarto de la clasificación.

“Claro que duele. Estoy tranquilo con el cuerpo técnico que tengo y lo van a hacer de la misma manera como si yo estuviera en el terreno de juego. Aprender de lo que me sucedió, no vuelve a pasar, y continuar sabiendo que vienen dos o tres partidos importantes para cerrar de la mejor manera”, agregó.

Son 10 puntos los que lleva de ventaja el conjunto de los Rayados. En este certamen, Víctor Manuel Vucetich ha conseguido llevar al club regio a 11 victorias y sólo un empate y una derrota. Ortiz, en ese aspecto, se enfoca sólo en que su equipo sea quien sobresalga en la cancha.

“Es el líder del torneo. Mis respetos para ese equipo, la institución y el entrenador que tienen. Intentaremos desde el minuto cero al 95 intentaremos ser protagonistas porque estamos en casa”.

Por último, evitó echar las campanas al vuelo por estar dentro de los cuatro primeros equipos del torneo y descartó que el cierre de éste sea un parámetro para lo que puede ser la Liguilla. “El torneo pasado se habló de más y nos pegaron una cachetada tremenda en semifinales. Viene Monterrey, luego Cruz Azul y así iremos para tener un buen cierre”, finalizó.

dhfm