Con una fiesta, la LMB se prepara para el arranque de la temporada

A una semana de cantar playball, y con la presencia de representantes de los 18 equipos que conforman la Liga Mexicana de Béisbol, y algunas personalidades del deporte, se presentó la nueva colección de gorras y jerseys de New Era.

"Estamos en una ola muy positiva en el béisbol. En términos de crecimiento, la Liga Mexicana de Beisbol es la liga deportiva con mayor desarrollo en México en la actualidad", dijo durante la presentación Horacio de La Vega, presidente de la LMB, quien estuvo acompañado por María José Alcalá, titular del Comité Olímpico Mexicano, así como Arturo Olivé, director general de NFL México.

Se estima una ganancia de mil millones de pesos a lo largo de su vigencia (Foto: Antonio Nava)

Con un ambiente festivo, sobre todo por los resultados que ha tenido el deporte hasta el momento, como la participación de la selección en la Serie Mundial o las participaciones de José Urquidy, De La Vega señaló:

"Hoy firmamos un acuerdo colectivo con New Era que nos permitirá crecer de forma exponencial. En términos de crecimiento, la LMB es la Liga deportiva con mayor desarrollo en México en la actualidad. Gracias a New Era por confiar en la Liga Mexicana de Beisbol. El de hoy es un acuerdo histórico. Nos llena de orgullo llevar el béisbol mexicano a otro nivel", afirmó.

El acuerdo entre la LMB y New Era presenta 450 gorras y 50 jerseys y se estima una ganancia de mil millones de pesos a lo largo de su vigencia, explicaron. "Estamos presumiendo la mejor colección de la Liga Mexicana de Béisbol que se ha hecho jamás. Hoy es un día para congratularnos, para estar unidos por el béisbol de México. Me enorgullezco de ser parte del empoderamiento", dijo David Pérez, de New Era.

